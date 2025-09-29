Λάρισα: Φρικτό τροχαίο στο Μόδεστο – Νεκρός 50χρονος σε σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ

Ένα φρικτό τροχαίο συνέβη γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28/9 στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου στο ύψος του Μόδεστου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα ΙΧ με φορτηγό.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα onlarissa, παρότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, ο 50χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, απεγκλωβίστηκε από το όχημά του χωρίς τις αισθήσεις του.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, που οι γιατροί παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.