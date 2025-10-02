Στολίσκος για τη Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε το σκάφος «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Οξυγόνο στολίσκος GSF
Πηγή: Instagram / @marchtogaza_greece

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την ελληνική αποστολή «March to Gaza», που συμμετέχει στη διεθνής πρωτοβουλία «Global Sumud Flotilla» (GSF) και φιλοδοξεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, καταγράφει τη στιγμή που το πλοίο «Οξυγόνο» δέχεται επίθεση με κανόνια νερού.


Στη συνέχεια επιβιβάζονται ισραηλινοί στρατιώτες, στο πλαίσιο της αναχαίτισης του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ελληνικής αποστολής, «Το πλήρωμα του πλοίου “Οξυγόνο” έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό, παρά τη θέληση του».

Ο Έλληνας ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο οποίος είχε επιβιβαστεί στο «Οξυγόνο», ανέφερε νωρίτερα πως οι ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν «ξυστά» από το σκάφος, κάνοντας «επικίνδυνους ελιγμούς» και σηκώνοντας «απόνερα για να τους απωθήσουν».

Η αναχαίτιση του σκάφους «Οξυγόνου» από τις ισραηλινές δυνάμεις, επιβεβαιώνεται και από τη live πλατφόρμα παρακολούθησης της πορείας του στολίσκου «Sumud».

Πηγή: GSF

