Στολίσκος για τη Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε το σκάφος «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής – Δείτε βίντεο

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την ελληνική αποστολή «March to Gaza», που συμμετέχει στη διεθνής πρωτοβουλία «Global Sumud Flotilla» (GSF) και φιλοδοξεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, καταγράφει τη στιγμή που το πλοίο «Οξυγόνο» δέχεται επίθεση με κανόνια νερού.

Στη συνέχεια επιβιβάζονται ισραηλινοί στρατιώτες, στο πλαίσιο της αναχαίτισης του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ελληνικής αποστολής, «Το πλήρωμα του πλοίου “Οξυγόνο” έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό, παρά τη θέληση του».

Ο Έλληνας ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο οποίος είχε επιβιβαστεί στο «Οξυγόνο», ανέφερε νωρίτερα πως οι ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν «ξυστά» από το σκάφος, κάνοντας «επικίνδυνους ελιγμούς» και σηκώνοντας «απόνερα για να τους απωθήσουν».

🔴 Το ισραηλινό ναυτικό επιτίθεται στα σκάφη μας στα διεθνή ύδατα, 65 μίλια από την Γάζα. Ήδη κατάλαβαν τα σκάφη Alma και Sirius και απήγαγαν το πλήρωμα. Χτυπάνε κάποια άλλα σκάφη με κανόνια νερού και ακούμε απειλές στον ασύρματο. Μόλις πέρασαν ξυστά από δίπλα μας, κάνουν… pic.twitter.com/Ss5IMVIYYt — Iasonas Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) October 1, 2025

Η αναχαίτιση του σκάφους «Οξυγόνου» από τις ισραηλινές δυνάμεις, επιβεβαιώνεται και από τη live πλατφόρμα παρακολούθησης της πορείας του στολίσκου «Sumud».