Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τουλάχιστον 13 σκάφη του στολίσκου «Sumud» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια – Καταγγελίες για «παράνομη επίθεση» σε διεθνή ύδατα

Η νέα απόπειρα του διεθνούς στολίσκου «Sumud» να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους προκάλεσε ένταση στη Μεσόγειο, με το Ισραήλ να ανακοινώνει την αναχαίτιση 13 πλοίων που μετέφεραν ακτιβιστές, εκ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ενώ οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι άλλα 30 σκάφη εξακολουθούν να κατευθύνονται προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, Global Sumud Flotilla (GSF), τα πλοία που παρεμποδίστηκαν βρίσκονταν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας, σε ζώνη την οποία ελέγχει το Ισραήλ, ενώ σημείωσαν ότι οι επικοινωνίες τους μπλοκαρίστηκαν, συμπεριλαμβανομένης της live κάμερας που μετέδιδε από κάποια σκάφη.

HIGH ALERT — OCTOBER 1ST – 21:34 GMT+3

Our vessels are being illegaly Intercepted. Cameras are offline and vessels have been boarded by military personnel. We are actively working to confirm the safety and status of all participants on board.#GSFUpdat… https://t.co/gdBc7qNWHZ — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 1, 2025

Δείτε live την πορεία του Global Sumud Flotilla

Οι ισραηλινές αρχές διαβεβαίωσαν ότι οι ακτιβιστές, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, είναι ασφαλείς και μεταφέρονται στο Ισραήλ. Τα σκάφη «Sirius», «Alma» και «Adara» ήταν μεταξύ εκείνων που αναχαιτίστηκαν σε απόσταση 70 ναυτικών μιλίων, σύμφωνα με τους διοργανωτές που έδωσαν στη δημοσιότητα τα δεδομένα θέσης του στολίσκου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Humans of the Global Sumud Flotilla (@humansofgsf)



Ο στολίσκος, μεταφέρει φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα και αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη με περίπου 500 δικηγόρους και ακτιβιστές. Πρόκειται για την πιο προβεβλημένη κινητοποίηση κατά του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Ένα βίντεο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών που επαληθεύτηκε από το Reuters έδειξε την Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ να κάθεται στο κατάστρωμα περιστοιχισμένη από στρατιώτες.

«Πολλά σκάφη του στολίσκου Hamas-Sumud έχουν σταματήσει με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας: «Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και υγιείς».

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Ο στολίσκος δημοσιοποίησε βίντεο που φαίνεται να δείχνει τα πλοία «Yulara» και «Οξυγόνο» (Osdood) να δέχονται επίθεση με κανόνια νερού από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της αναχαίτισής του και της επιβίβασης στρατιωτών το βράδυ της Πέμπτης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 🇵🇸 March To Gaza Greece (@marchtogaza_greece)



Σε ξεχωριστό απόσπασμα που ανήρτησε η GSF, καταγράφεται η ισραηλινή επιχείρηση, με τους διοργανωτές να σημειώνουν ότι κάθε επικοινωνία με το «Yulara» έχει διακοπεί και πως «η κατάσταση των συμμετεχόντων και του πληρώματος παραμένει άγνωστη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)



«Πρόκειται για μια παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων ανθρωπιστών. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να απαιτήσουν την άμεση ασφάλεια και απελευθέρωσή τους», τόνισαν οι διοργανωτές του στολίσκου.

Αντιδράσεις

Από την πλευρά του, ο στολίσκος έδωσε στη δημοσιότητα πολλά βίντεο στο Telegram με μηνύματα ακτιβιστών που βρίσκονταν στα πλοία, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν τα διαβατήριά τους και δήλωναν ότι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ παρά τη θέλησή τους, υπογραμμίζοντας πως η αποστολή τους είναι μια μη βίαιη ανθρωπιστική ενέργεια.

Η πορεία των σκαφών στη Μεσόγειο προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, με χώρες όπως η Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία να στέλνουν πλοία ή drones σε περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσουν τους πολίτες τους, ενώ το Ισραήλ εξέδωσε επανειλημμένα προειδοποιήσεις να κάνουν μεταβολή.

Η Τουρκία χαρακτήρισε μέσω του υπουργείου Εξωτερικών την ισραηλινή «επίθεση» εναντίον του στολίσκου «τρομοκρατική ενέργεια» που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, διέταξε την Τετάρτη την απέλαση ολόκληρης της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής από τη χώρα, μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών που επέβαιναν στον στολίσκο.

Regarding Israel’s Intervention Against the Global Sumud Flotilla https://t.co/qfBkm0pBdg pic.twitter.com/uAOU266K9r — Turkish MFA (@MFATurkiye) October 1, 2025



Το Ισραήλ δεν έχει πρέσβη στην Κολομβία από πέρυσι. Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, καταδίκασε την Πέμπτη την ισραηλινή αναχαίτιση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ συνέλαβαν οκτώ Μαλαισιανούς.

I condemn in the strongest terms Israel’s interception of the Global Sumud Flotilla. These vessels carried unarmed civilians and life-saving humanitarian supplies for Gaza, yet they were met with intimidation and coercion. By blocking a humanitarian mission, Israel has shown… pic.twitter.com/iOPiBTM4PA — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) October 1, 2025



Η αναχαίτιση του στολίσκου πυροδότησε διαδηλώσεις στην Ιταλία και την Κολομβία. Στην Ιταλία, συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία για την Παρασκευή σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον διεθνή στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Ισραήλ είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τον στολίσκο ότι πλησίαζε σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβίαζε έναν νόμιμο αποκλεισμό, ζητώντας τους να αλλάξουν πορεία. Προσφέρθηκε, επίσης, να μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια με ασφάλεια μέσω επίσημων καναλιών προς τη Γάζα.

Οι διοργανωτές, ωστόσο, χαρακτήρισαν την επιχείρηση της Τετάρτης «έγκλημα πολέμου». Σε ανακοίνωσή τους υποστήριξαν: «Πολλαπλά σκάφη… αναχαιτίστηκαν και επιβιβάστηκαν παράνομα από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Κατοχής σε διεθνή ύδατα».

Ακάθεκτοι

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης του στολίσκου, 13 σκάφη είχαν αναχαιτιστεί ή σταματήσει μέχρι νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Οι διοργανωτές εμφανίζονται ανυποχώρητοι, δηλώνοντας πως ο στολίσκος «θα συνεχίσει ακάθεκτος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 🇵🇸 March To Gaza Greece (@marchtogaza_greece)



Νωρίς την Πέμπτη, σε ανάρτηση στο Telegram, τόνισαν ότι 30 σκάφη εξακολουθούσαν να πλέουν προς τη Γάζα, απέχοντας 46 ναυτικά μίλια από τον προορισμό τους. Ο στολίσκος ήλπιζε να φτάσει στη Γάζα το πρωί της Πέμπτης εάν δεν είχε αναχαιτιστεί.

UPDATE – OCTOBER 2ND, 3:20 GMT+3 30 boats still sailing strong on their way to Gaza, just 46 nautical miles away, despite the incessant aggressions from the Israeli occupation navy. https://t.co/kGXcmaQ9om — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 2, 2025



Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει την αποστολή, χαρακτηρίζοντάς την ως πολιτικό σόου. «Αυτή η συστηματική άρνηση (να παραδώσουν τη βοήθεια) δείχνει ότι ο στόχος δεν είναι ανθρωπιστικός αλλά προκλητικός», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ιταλία, Τζόναθαν Πελίντ.

Ο στολίσκος αποτελεί την τελευταία θαλάσσια απόπειρα να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει μετατρέψει μεγάλο μέρος της Γάζας σε ερείπια μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Οι διοργανωτές κατήγγειλαν ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε επιθετικές τακτικές, όπως αντλίες νερού, αλλά διευκρίνισαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press, Al Jazeera