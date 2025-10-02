Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση στη σκηνή μετά τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο – Η αγκαλιά από τον Φοίβο Δεληβοριά – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

lifestyle

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε την πρώτη του εμφάνιση χθες το βράδυ (1/10), καθώς ήταν καλεσμένος του Φοίβου Δεληβοριά στην παράσταση «Η ταράτσα του Φοίβου» στο Θέατρο Άλσος.

Ο τραγουδιστής δεν είχε εμφανιστεί πουθενά μετά την πρόσφατη περιπέτεια με τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική. Είχε κάνει μόνο μια δήλωση στα δικαστήρια, όπου βρέθηκε με τον δικηγόρο του για να καταθέσει μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του. 

Ο Φοίβος Δεληβοριάς τον υποδέχθηκε στη σκηνή με μια σφιχτή αγκαλιά.

«Έχω περάσει και δύσκολα. Γι’ αυτό νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με αφήνετε να παίζω μουσική μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο τραγουδιστής, ο οποίος ήταν συγκινημένος από την ανταπόκριση του κοινού, που τον χειροκροτούσε συνεχώς, δείχνοντας την υποστήριξή τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε το «Ανήκω Σ’ Εμένα», μια από τις τεράστιες επιτυχίες του, που λόγω και της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του, παίρνει ένα βαθύτερο νόημα.

Στο πρόγραμμά του ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε μερικά από τα δεκάδες πολυεπιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια του όπως τα «Ώρες Μικρές» και «Ανάσα», ενώ είπε σε ντουέτο με τον Φοίβο Δεληβοριά τα τραγούδια του «Εκείνη» και «Η Μπόσα Νόβα του Ησαΐα».

