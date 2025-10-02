e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι πληρωμές – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό του 1.192.935.624,96 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 781.591 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών,
  • στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια ομάδα αίματος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για πρόωρο εγκεφαλικό – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Πιπεριές: Σεφ προτείνει τον καλύτερο τρόπο για να ψιλοκόψετε γρήγορα όλα τα είδη

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποιες αλλαγές έρχονται στη καταβολή τους

Σούπερ μάρκετ: Πότε θα μειωθούν οι τιμές σε 1.000 προϊόντα – Ποιο είναι το μεγάλο «αγκάθι»

Η Google προειδοποιεί τους χρήστες των Windows 10 καθώς σταματούν τα updates ασφαλείας – Πώς να παραμείνετε ασφαλείς

Τζο Γουίκς: Αποκαλύπτει γιατί δημιούργησε τη «πιο επικίνδυνη» μπάρα πρωτεΐνης που μπορεί να προκαλέσει «εγκεφαλικό, καρκίνο...
περισσότερα
07:36 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Πότε θα μειωθούν οι τιμές σε 1.000 προϊόντα – Ποιο είναι το μεγάλο «αγκάθι»

Μέχρι την επόμενη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα έχουν περάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι πρώτε...
21:15 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Προαιρετική επιλογή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις – Ποιες αφορά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει πλέον τη δυνατότητα προαιρετικής ένταξης σε μ...
16:37 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πώς και με ποια κριτήρια κατανέμονται οι 20.000 θέσεις εργασίας ανά τομέα

Συνολικά 19.489 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα για το 2026 ενέκρινε το Υπου...
16:05 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Mειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ – Θα ανακοινωθούν στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου

Η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ που θα μειωθούν οι τιμές τους θα δοθεί ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης