Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι αυξάνει το κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Τετάρτη (1/10) τη Ρωσία ότι αυξάνει τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος, καταγγέλλοντας επίθεση που προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ζελένσκι αναφέρει πως περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιδρομή εναντίον της πόλης Σλαβούτιτς, εξαιτίας της οποία διεκόπη για τρεις ώρες η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον σταθμό του Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 συνέβη η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι μια επίθεση στις εγκαταστάσεις του Σλαβούτιτς θα είχαν τέτοιες επιπτώσεις στο Τσερνόμπιλ», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Και αυτή ήταν μια σκόπιμη επίθεση, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 20 drones, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ρωσο-ιρανικά Shahed», συμπλήρωσε.

Today, a Russian strike on one of our energy substations in Slavutych caused a blackout lasting more than three hours at the former Chornobyl Nuclear Power Plant facilities. This included the New Safe Confinement, which protects the environment from remnants of reactor 4 after… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2025

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε επίσης πως η Ρωσία δεν έκανε τίποτα για να αποκαταστήσει την εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων –, υποστηρίζοντας πως η Μόσχα εκμεταλλεύεται την «αδύναμη» στάση που υιοθετεί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και ο επικεφαλής της, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η απώλεια της κύριας πηγής τροφοδοσίας του με ηλεκτρική ενέργεια έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς η ηλεκτροδότηση είναι απαραίτητη για την ψύξη των αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού, έστω κι αν είναι κλειστοί.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει απευθύνει κατ’ επανάληψη έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές για μέγιστη αυτοσυγκράτηση των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ