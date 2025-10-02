ΕΛ.ΑΣ: Στα 559 τα τροχαία ατυχήματα με 6 νεκρούς και 663 τραυματίες τον Σεπτέμβριο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΑ
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής βεβαίωσε 34.316 παραβάσεις, ενώ σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες, εκ των οποίων 6 θανατηφόρα. Κυριότερα αίτια ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση, η παραβίαση πινακίδων και οι παραβάσεις πεζών, με τη μη χρήση κράνους να επιδεινώνει τους τραυματισμούς.

Οι παραβάσεις σε αριθμούς

  • 814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 29 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος
  • 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
  • 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
  • 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου
  • 1.380  παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  • 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
  • 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

Στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες

  • 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς
  • 6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες
  • 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 2 πιο δύσκολες αλήθειες για τον γάμο που οι περισσότεροι μαθαίνουν όταν είναι πια αργά

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αυτοκίνητο: Γιατί οι εργοστασιακές μπαταρίες αντέχουν περισσότερο σε σχέση με εκείνες που τις αντικαθιστούν όταν έρθει η ώρ...

Παπαθανάσης: Νέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ για ασφαλές και γρήγορο δίκτυο στον Δήμο Αθηναίων

Οι προγραμματιστές αξιοποιούν το Apple Intelligence για νέες λειτουργίες ψυχικής υγείας, φυσικής κατάστασης και παραγωγικότ...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:30 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τρόμος στην Ηλιούπολη: Απόπειρα ληστείας και άγρια επίθεση με σφυρί – «Έχω σπασμένη μύτη, θα μπορούσε να με σκοτώσει»

Τρομακτικές στιγμές έζησε ένας άνδρας στην Ηλιούπολη, ο οποίος δέχτηκε άγρια επίθεση με σφυρί ...
23:52 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Συγκέντρωση αλληλέγγυων στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla έξω από το Υπ. Εξωτερικών

Συγκέντρωση αλληλέγγυων στους ακτιβιστές της αποστολής του Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθ...
23:43 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρτα: Η «προφητική» ανάρτηση της 28ρονης εγκύου που πέθανε έπειτα από αναφυλακτικό σοκ – Συντετριμμένη η οικογένειά της, ψάχνει απαντήσεις από την ΕΔΕ 

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 28χρονη εγκύου, η οποία πήγε στο νοσοκομείο της Άρτας το βρά...
23:31 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

«Εγκληματική ενέργεια η επίθεση στην Άνοιξη»: Τι λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαστών – Αυξάνονται τα περιστατικά βίας για… απλήρωτα ενοίκια

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Άνοιξη Αττικής, ότ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης