ΕΛ.ΑΣ: Στα 559 τα τροχαία ατυχήματα με 6 νεκρούς και 663 τραυματίες τον Σεπτέμβριο

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής βεβαίωσε 34.316 παραβάσεις, ενώ σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες, εκ των οποίων 6 θανατηφόρα. Κυριότερα αίτια ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση, η παραβίαση πινακίδων και οι παραβάσεις πεζών, με τη μη χρήση κράνους να επιδεινώνει τους τραυματισμούς.

Οι παραβάσεις σε αριθμούς

814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 29 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος

για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 29 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

ορίου ταχύτητας 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου

για χρήση κινητού τηλεφώνου 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

για μη χρήση ζώνης ασφαλείας 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

για μη χρήση προστατευτικού κράνους 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

Στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες

6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς

6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες

547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.