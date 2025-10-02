ΕΛ.ΑΣ: Στα 559 τα τροχαία ατυχήματα με 6 νεκρούς και 663 τραυματίες τον Σεπτέμβριο

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής βεβαίωσε 34.316 παραβάσεις, ενώ σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες, εκ των οποίων 6 θανατηφόρα. Κυριότερα αίτια ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση, η παραβίαση πινακίδων και οι παραβάσεις πεζών, με τη μη χρήση κράνους να επιδεινώνει τους τραυματισμούς.
Οι παραβάσεις σε αριθμούς
- 814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 29 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος
- 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
- 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
- 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου
- 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
- 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
- 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς
Στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες
- 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς
- 6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες
- 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.