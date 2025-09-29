Ουκρανία: Χάος στο Κίεβο έπειτα από μαζική επίθεση με drones και πυραύλους – Η στρατηγική Τραμπ που υποβαθμίζει τον ρόλο των ΗΠΑ και οι εκκλήσεις Ζελένσκι

Η Ουκρανία ξύπνησε την Κυριακή σε μια από τις πιο σφοδρές επιθέσεις που έχει δεχθεί το Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, με εκατοντάδες drones και πυραύλους να πλήττουν την πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 drones και 48 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 568 drones και 43 πυραύλους.

Η επίθεση ανάγκασε την Πολωνία να κλείσει τον εναέριο χώρο κοντά σε δύο νοτιοανατολικές πόλεις και να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη της. «Τα μέτρα αυτά έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη διασφάλιση του εναέριου χώρου και στην προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις απειλούμενες ζώνες», ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός.

Μαζική επίθεση και θύματα στο Κίεβο

Οι επιθέσεις, που διήρκησαν πάνω από 12 ώρες, είχαν ως βασικό στόχο το Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ δύο εκ των θυμάτων έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογική κλινική της πρωτεύουσας.

Όπως ανέφερε, 80 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ εργοστάσια, κατοικίες και ενεργειακές εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Η ώρα για αποφασιστική δράση έχει αργήσει πολύ, και βασιζόμαστε σε μια ισχυρή απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την G7 και την G20», τόνισε μέσω Telegram, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αποκόψει τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια.

Η ρωσική πλευρά, μέσω του υπουργείου Άμυνας, επιβεβαίωσε ότι προχώρησε σε «μαζική» επίθεση χρησιμοποιώντας όπλα μεγάλου βεληνεκούς από αέρος και θαλάσσης, καθώς και drones, με στόχο –όπως ισχυρίστηκε– στρατιωτικές υποδομές και αεροδρόμια.

Η Μόσχα επιμένει ότι δεν πλήττει αμάχους, παρά το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και οικιστικές περιοχές έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Οι εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, ενώ drones πετούσαν πάνω από την πόλη και οι αντιαεροπορικές άμυνες επιχειρούσαν να τα καταρρίψουν. Ο ουρανός γέμισε καπνό το πρωί, με τον συναγερμό αεροπορικής επιδρομής να λήγει στις 9:13 π.μ., σχεδόν επτά ώρες αφότου ξεκίνησε.

Δημοσιογράφοι του Reuters περιέγραψαν συνοικίες με ολοκαίνουργια σπίτια σχεδόν ισοπεδωμένα και αυτοκίνητα συνθλιμμένα από συντρίμμια. Κάτοικοι έψαχναν μέσα στα χαλάσματα πολυκατοικιών με σπασμένα τζάμια, ενώ άλλοι κατέφυγαν στους σταθμούς του μετρό για καταφύγιο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις από τα κινητά τους.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση στη Ζαπορίζια «εξαιρετικά σφοδρή», σημειώνοντας ότι σχεδόν 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στην καθιερωμένη νυχτερινή του ομιλία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «κυριολεκτικά χρησιμοποιεί κάθε μέρα, κάθε ώρα, για να πλήξει την Ουκρανία. Άθλια πλήγματα», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων με στόχο τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους, ιδιαίτερα τον στόλο δεξαμενόπλοιων.

During these weeks, while the UN General Assembly was taking place, Russia literally used every day, every hour to strike Ukraine. Treacherous strikes. And this is what defines Russia – what they do, not what they say or send out as signals around the world. They have spurned… pic.twitter.com/wk8TMhUx5h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

Ανάγκη για περισσότερα όπλα

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στις αντιαεροπορικές άμυνές της καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει το Σάββατο ότι ένα επιπλέον σύστημα Patriot από το Ισραήλ είχε αναπτυχθεί, ενώ δύο ακόμη αναμένονται το φθινόπωρο.

Παράλληλα, η χώρα ζητεί περισσότερα αμυντικά συστήματα από τους διεθνείς εταίρους, οι οποίοι όμως διαθέτουν περιορισμένα αποθέματα καθώς ενισχύουν και οι ίδιοι τις άμυνές τους απέναντι σε πιθανές ρωσικές απειλές.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για νέες αγορές όπλων, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη συμφωνία» με τις ΗΠΑ που προχώρησε έπειτα από μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Συζητήσαμε τα βασικά ζητήματα με τον πρόεδρο, συμφωνήσαμε σε αυτά, και τώρα προχωρούμε στην πρακτική εφαρμογή», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η συμφωνία θα φτάσει τα 90 δισ. δολάρια.

Η «στροφή» Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται πλέον σε θέση να «πολεμήσει και να νικήσει» τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, ανακτώντας μάλιστα όλα τα κατεχόμενα εδάφη – μια δήλωση που σηματοδότησε πλήρη ανατροπή σε σχέση με προηγούμενες τοποθετήσεις του, όπου είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών για μια εκεχειρία.

Ωστόσο, όπως σχολιάζουν πρώην συνεργάτες του, οι θέσεις του Τραμπ στη διεθνή πολιτική είναι συχνά απρόβλεπτες, κινούμενες περισσότερο από προσωπικά αισθήματα και αντιλήψεις περί προσβολής, παρά από στρατηγική ανάλυση.

Οι ίδιοι σημείωσαν ότι ακόμη και οι στενοί του σύμβουλοι αιφνιδιάστηκαν από την ξαφνική διαπίστωση ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει το ένα πέμπτο της επικράτειάς της που κατέχουν τα ρωσικά στρατεύματα.

Ορισμένοι ειδικοί εκτίμησαν ότι ίσως δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικό στην πολιτική του. «Και οι δύο εκδοχές φαίνεται να υποβαθμίζουν τον ρόλο της Αμερικής στον πόλεμο», δήλωσε ο Richard Fontaine, αναλυτής που έχει γράψει εκτενώς για στρατηγικές στήριξης της Ουκρανίας.

«Δεν προτείνει καμία αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία, ούτε νέες κυρώσεις, ούτε νέα χρονοδιαγράμματα και καμία νέα στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία, πέραν των όπλων που αγοράζει το ΝΑΤΟ από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Γι’ αυτούς τους λόγους, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη εμφανίστηκαν αδιάφοροι στις δηλώσεις του Τραμπ. Μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα: την επείγουσα ανάγκη για χρήματα, τεχνολογία, πληροφορίες, νέες δυνάμεις και συνεχή στήριξη για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν όσο και η αμερικανική εμπλοκή στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τετάρτη, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η σύγκρουση με τη Ρωσία επιδεινώνεται από την «κατάρρευση του διεθνούς δικαίου και την αδυναμία των διεθνών θεσμών», αφήνοντας αιχμές κατά του ίδιου του ΟΗΕ. «Η ασφάλεια δεν προέρχεται από νόμους και ψηφίσματα, αλλά από φίλους και όπλα», είπε, προειδοποιώντας ότι «η Ουκρανία είναι μόνο η αρχή, και τώρα τα ρωσικά drones πετούν ήδη πάνω από την Ευρώπη, ενώ οι ρωσικές επιχειρήσεις εξαπλώνονται ήδη σε χώρες».

Αναφέρθηκε σε πρόσφατα περιστατικά με ρωσικά drones που πέταξαν πάνω από την Πολωνία, αλλά και σε ρωσικά μαχητικά που παρέμειναν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, δοκιμάζοντας τις άμυνες του ΝΑΤΟ.

«Το να σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα είναι φθηνότερο από το να αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα δημιουργήσει ένα απλό drone που θα μεταφέρει πυρηνικό όπλο», προειδοποίησε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, η Ουκρανία διαπραγματεύεται την πώληση της τεχνολογίας των drones της στις ΗΠΑ και έχει προσφέρει βοήθεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την αντιμετώπιση εισβολών. Ο Ζελένσκι ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταρρίψει την πλειονότητα των drones που κατευθύνονταν προς την Πολωνία.

Με πληροφορίες από: Reuters, CNN, New York Times