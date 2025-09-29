«Πονοκέφαλος» η ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές προϊόντων και τους μισθούς – Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

τρόφιμα ακρίβεια
Φωτογραφία: unsplash.com

Σημαντικό συνεχίζει να είναι το χάσμα ανάμεσα στις τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα και στους μισθούς κάνοντας μία σύγκριση μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων εργαζομένων. Την ίδια στιγμή μεγάλη παραμένει η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και σε αυτές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας 

Η χώρα μας έχει έναν από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη τη στιγμή μάλιστα που οι κατώτατοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα υπολείπονται σημαντικά σε σχέση  με αυτούς που έχουν οι πολίτες σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Φυσικά πρέπει να επισημανθεί ότι σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση του πληθωρισμού στην χώρα μας παίζουν ρόλο τα υψηλά ενοίκια και το ακριβό κόστος της ενέργειας.

Ειδικότερα, στην χώρα μας ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 880 ευρώ μεικτά με τον πληθωρισμό σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να φτάνει το 3,1% τον Αύγουστο.

Αντίστοιχα στη Γαλλία ο πληθωρισμός είναι στο 0,8% και ο κατώτατος μισθός στα 1.802 ευρώ, στην Ισπανία οι ετήσιες ανατιμήσεις είναι 2,7% και ο κατώτατος μισθός 1.381 ευρώ. Στην Πορτογαλία με σχεδόν ίδιο κατώτατο μισθό με αυτόν που ισχύει στην χώρα μας ο πληθωρισμός είναι 2,5% ενώ στην Κύπρο είναι 0%.

Μάλιστα οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους πολίτες, ορισμένα βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα που καθημερινά μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών.

Την ίδια στιγμή, αντιμέτωποι με σημαντικές αυξήσεις τιμών στο κρέας και στη φέτα, που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και το 10%, βρίσκονται οι καταναλωτές εάν δεν μπει άμεσα ένα «φρένο» στην ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η ακρίβεια είναι περισσότερο αισθητή στα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα. Σύμφωνα με έρευνες τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα δαπανούν το 56% των προϋπολογισμών τους για τρόφιμα ενώ τα πλουσιότερα νοικοκυριά το 24,8%.

Μειώσεις τιμών

Με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά αγαθά το υπουργείο έχει προτρέψει βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές τους σε τουλάχιστον 1.000 προϊόντα. Όπως όλα δείχνουν είναι θέμα λίγων ημερών, και κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, να ανακοινωθούν οι πρώτες μειώσεις σε μια προσπάθεια να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και πιο άμεσο όφελος οι καταναλωτές.

Τη στιγμή που σε πολλά βασικά αγαθά οι τιμές αυξάνονται, μεγαλώνει παράλληλα και η «ψαλίδα» στις τιμές των οπωροκηπευτικών από το χωράφι στο ράφι. Σύμφωνα με στοιχεία οπωροκηπευτικά πωλούνται έως 216% ακριβότερα από τον παραγωγό μέχρι να τα αγοράσουν οι καταναλωτές.

09:21 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

