ΗΠΑ: Αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ κατέθεσαν οι αρχές του Όρεγκον

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έδωσε χθες Κυριακή εντολή σε 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Όρεγκον να τεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο Πόρτλαντ – τη μεγαλύτερη πόλη της συγκεκριμένης πολιτείας.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο Πόρτλαντ από «εγχώριους τρομοκράτες».

Η αγωγή των αρχών του Όρεγκον κατατέθηκε σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ. «Επικαλούμενος μόνο αβάσιμα και ακραία υπερβολικά προσχήματα – ο Πρόεδρος λέει ότι το Πόρτλαντ είναι “σπαρασσόμενη από πόλεμο” πόλη, “υπό πολιορκία” από “εγχώριους τρομοκράτες”. Οι εναγόμενοι έχουν παραβιάσει το κυριαρχικό δικαίωμα του Όρεγκον να διαχειρίζεται τις (πολιτειακές) υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς του», αναφέρει μεταξύ άλλων η αγωγή.

Η απόφαση του προέδρου Τραμπ για ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο Πόρτλαντ ήταν «κεραυνός εν αιθρία», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του. Εξήγησε πως το Πεντάγωνο είχε επικεντρωθεί στον σχεδιασμό πιθανολογούμενων επιχειρήσεων σε άλλες πόλεις, όπως το Σικάγο και το Μέμφις.

Μετά την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στο στόχαστρο αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς.

