ΗΠΑ: Αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ κατέθεσαν οι αρχές του Όρεγκον

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ κατέθεσαν οι αρχές του Όρεγκον

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έδωσε χθες Κυριακή εντολή σε 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Όρεγκον να τεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο Πόρτλαντ – τη μεγαλύτερη πόλη της συγκεκριμένης πολιτείας.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο Πόρτλαντ από «εγχώριους τρομοκράτες».

Η αγωγή των αρχών του Όρεγκον κατατέθηκε σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ. «Επικαλούμενος μόνο αβάσιμα και ακραία υπερβολικά προσχήματα – ο Πρόεδρος λέει ότι το Πόρτλαντ είναι “σπαρασσόμενη από πόλεμο” πόλη, “υπό πολιορκία” από “εγχώριους τρομοκράτες”. Οι εναγόμενοι έχουν παραβιάσει το κυριαρχικό δικαίωμα του Όρεγκον να διαχειρίζεται τις (πολιτειακές) υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς του», αναφέρει μεταξύ άλλων η αγωγή.

Η απόφαση του προέδρου Τραμπ για ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο Πόρτλαντ ήταν «κεραυνός εν αιθρία», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του. Εξήγησε πως το Πεντάγωνο είχε επικεντρωθεί στον σχεδιασμό πιθανολογούμενων επιχειρήσεων σε άλλες πόλεις, όπως το Σικάγο και το Μέμφις.

Μετά την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στο στόχαστρο αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας του Jon Lindstrom μαζί Real taste & style

Τι μπορεί να συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν έχετε συνεχόμενες συσκέψεις στη δουλειά

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές προϊόντων και στους μισθούς

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα παιδί που κρατάει μπαλόνια σε 14 δευτερόλεπτα

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας
περισσότερα
08:04 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Χάος στο Κίεβο έπειτα από μαζική επίθεση με drones και πυραύλους – Η στρατηγική Τραμπ που υποβαθμίζει τον ρόλο των ΗΠΑ και οι εκκλήσεις Ζελένσκι

Η Ουκρανία ξύπνησε την Κυριακή σε μια από τις πιο σφοδρές επιθέσεις που έχει δεχθεί το Κίεβο α...
06:31 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Σαρώνει το Βιετνάμ ο τυφώνας Μπουαλόι – Ένας νεκρός και 12 αγνοούμενοι

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι12 αγνοούνται στο Βιετνάμ, που πλήττεται σήμερα από τον τυφών...
06:08 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Axios: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ – Ισραήλ για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ στη Γάζα – «Κλειδί» η Χαμάς

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδ...
05:18 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης