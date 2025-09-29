Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια – Υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά γύρω στις 04:00 σε καφετέρια επί της οδού Θησέως.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open και της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος», πρόκειται για εμπρηστική επίθεση, καθώς στο εσωτερικό του καταστήματος εντοπίστηκαν 3-4 γκαζάκια, κάποια από τα οποία ήταν τυλιγμένα με ταινία.
Η έκρηξη προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, ενώ η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με επτά πυροσβέστες και λίγο μετά τις 05:00 η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.
Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στην #Καλλιθέα Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
