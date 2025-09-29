Καιρός: Με καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες αρχίζει η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα

Με βροχές αρχίζει η εβδομάδα, καθώς σήμερα (29/9), ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα νότια. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια το πρωί θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα νότια, όπου θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

«Πάνω από 110 τόνοι νερό ανά στρέμμα στην Ηλεία και πάνω από 100 τόνοι στη Ζάκυνθο»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξήγησε ότι το σύστημα κινήθηκε αργά και έδωσε τα περισσότερα φαινόμενα στο Ιόνιο. «Το τελευταίο 12ωρο έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού στο κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο», υπογράμμισε.

“Σχεδόν 50 τόνους ποτιστικής βροχής…Στα ανοικτά του Ιονίου η διαταραχή!”

Καλημέρα!

👍Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η… Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Τσατραφύλλιας στις Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ο κ. Τσατραφύλλιας σχολίασε: «Έχουμε φτάσει σε σημείο να γκρινιάζουμε γιατί σήμερα δεν είχαμε πλημμύρες αφού ήχησε το 112. Να ενημερώσω ότι μέχρι τώρα έχουν πέσει πάνω από 110 τόνοι νερό ανά στρέμμα στην Ηλεία και πάνω από 100 τόνοι στη Ζάκυνθο».

Έχουμε φτάσει σε σημείο να γκρινιάζουμε γιατί σήμερα δεν είχαμε πλημμύρες αφού ήχησε το 112. Να ενημερώσω ότι μέχρι… Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Τσατραφύλλιας στις Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι στη Ζάκυνθο καταγράφηκαν 118 χιλιοστά βροχής μέχρι τις 19:00 της Κυριακής. Παράλληλα προειδοποίησε για νέα διαταραχή που αναμένεται από την Πέμπτη.

Τα 118 mm βροχής σημειώθηκαν ήδη μέχρι και τις 19:00 της Κυριακής στο μετεωρολογικό Σταθμό της Ζακύνθου του @meteogr .

Τα ίδια περίπου ύψη βροχής καταγράφονται και από τον δορυφόρο της JAXA .

Περισσότερα στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του @Starchannelnew1 με τον @spyroslamprou1… pic.twitter.com/1JoO9hz7k8 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 28, 2025

⚠️ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

✅ Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο προειδοποίησης σε έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων καιρικών φαινομένω από την ΕΜΥ. Μπορεί μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί γύρω στα 50-60mm βροχής , κατά κανόνα ποτιστικής- όμως έως αργά το βράδυ που οι καταιγίδες θα… pic.twitter.com/qu7FmPTfEc — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 28, 2025

Την ίδια εκτίμηση έκανε και ο Νίκος Καντερές, ο οποίος μέσω Facebook ανέφερε ότι από την Πέμπτη έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και το ανάλογο ντύσιμο και η ομπρέλα είναι απαραίτητα».

Ο Οκτώβριος έρχεται με περισσότερς βροχές. Με τον ερχομό του φθινοπώρου ήρθαν τα πρωτοβρόχια που γενικώς δεν ήταν… Δημοσιεύτηκε από Καντερές Νίκος – Kanteres Nikos στις Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Σύμφωνα με το Meteo.gr, η Ζάκυνθος κατέγραψε το μεγαλύτερο ύψος βροχής, με 113,8 χιλιοστά μέχρι τις 19:00 της Κυριακής.

Ο Σάκης Αρναούτογλου στην πρόγνωσή του πρόσθεσε: «Τη Δευτέρα οι βροχές θα μετακινηθούν προς τις Κυκλάδες και τα νοτιοδυτικά της Κρήτης, επηρεάζοντας στη συνέχεια και τα βόρεια Δωδεκάνησα. Την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές βροχές στο βορειοδυτικό Αιγαίο, στην ανατολική Θεσσαλία και στα ανατολικά της Πελοποννήσου. Ωστόσο, από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει εκ νέου έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα».

Σύμφωνα με την ΕΜΥ στη βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς, με τη Δυτική Μακεδονία να έχει χαμηλότερες τιμές από 7 έως 20 βαθμούς. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα οι τιμές θα φτάσουν τους 24 βαθμούς, στη δυτική χώρα από 13 έως 24, ενώ στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο θα αγγίξουν τοπικά τους 26.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από 18 έως 25. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί, ασθενείς και τοπικά έως 4 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά ανατολικοί ασθενείς και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με ένταση έως 4 μποφόρ.

Στην Αθήνα ο καιρός θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 15 έως 21 βαθμούς.