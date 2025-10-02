Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω επιλέξει να μην κοιτάω το κοινό όταν παίζω γιατί μπορεί να με επηρεάσει»

Με αφορμή την θεατρική της επιστροφή στο «Ακρωτήρι» της, η Μαρία Ναυπλιώτου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα του MEGA, μαζί με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Νικόλα Παπαγιάννη.

Μαρία Ναυπλιώτου: Απολαμβάνει τις διακοπές της στην παραλία με μπικίνι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στην επιρροή που έχει ο ηθοποιός επί σκηνής όταν προσπαθεί να εστιάσει στους θεατές.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ναυπλιώτου δήλωσε χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο Άρη Καβατζίκη πως «έχω επιλέξει να μην κοιτάω το κοινό όταν παίζω, το έχω επιλέξει. Γιατί στις πρώτες σειρές, ας πούμε, μπορεί να είναι γνωστοί άνθρωποι, μπορεί να είναι αγαπημένοι άνθρωποι, μπορεί να μην είναι τόσο αγαπημένοι άνθρωποι οπότε αυτό μπορεί να με επηρεάσει».

«Δεν χρειάζεται να τους κοιτάς γιατί δεν έχει νόημα. Ότι τι; Α, είδα τον Άρη και; Μετά; Εννοώ πως πρέπει μετά να εστιάσεις για να αναγνωρίσεις τους ανθρώπους. Από πάνω, όταν η πλατεία είναι γεμάτη είτε δεν είναι, ο κόσμος είναι το κοινό που κάθεται να σε παρακολουθεί, οπότε πρέπει να εστιάσεις για να αναγνωρίσεις τον Άρη και να αναγνωρίσεις τον Οδυσσέα», είπε η γνωστή ηθοποιός.

«Και εκείνη την ώρα, που εστιάζεις κάπου, ο ήρωας σου που βρίσκεται; Αν αρχίζεις να εστιάζεις, ας πούμε, στον κόσμο; Τι κάνει ο ήρωας; Θέλω να πω πως έχει ξεφύγει μετά» πρόσθεσε η Μαρία Ναυπλιώτου.

