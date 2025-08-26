Μαρία Ναυπλιώτου: Απολαμβάνει τις διακοπές της στην παραλία με μπικίνι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

Η Μαρία Ναυπλιώτου κάνει διακοπές στη Χίο και μοιράζεται όμορφες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοφιλής ηθοποιός απολαμβάνει τις βουτιές και το κρασί της στα υπέροχα νερά του νησιού.

Μαρία Ναυπλιώτου: «Ίσως και να ξύριζα το κεφάλι μου για τις ανάγκες ενός ρόλου»

Όπως εξομολογείται η Μαρία Ναυπλιώτου μέσα από το ποστάρισμά» της στο Instagram, «απολαμβάνει την κάθε καλοκαιρινή στιγμή στη Χίο» μαζί με τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Η Μαρία Ναυπλιώτου φόρεσε το αγαπημένο της floral μαγιό και με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, επέλεξε να κάνει τις βουτιές της στα υπέροχα νερά της Χίου, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, απαθανατίζοντας τις στιγμές με φωτογραφίες χωρίς φίλτρα.

Η ηθοποιός για 2η σεζόν θα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Tο Ακρωτήρι» στο Θέατρο Ιλίσια μαζί με τον Νικόλα Παπαγιάννη και σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Η ερμηνεία της Μαρίας Ναυπλιώτου στον κεντρικό ρόλο της Τζουλιάνας, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις καλύτερες της σεζόν, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια από τους θεατές και τους κριτικούς.

Δείτε φωτογραφίες

ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Μπρατάκος: «Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας»

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:45 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κλόντια Σίφερ: Γιόρτασε τα γενέθλιά της παίζοντας τάβλι στην Ελλάδα – ΦΩΤΟ

Η Κλόντια Σίφερ γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της στην Ελλάδα και με αυτή την αφορμή το πρώην μοντέ...
22:08 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Φώτης Σπύρος: «Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου – Το παλεύω»

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ONtime, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με...
16:22 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αδελφή του, Βάσω, ήταν αμέτοχη στην διαδικασία για την ακούσια εξέτασή του» – Η επιστολή της οικογένειας του τραγουδιστή

Μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη με επιστολή τους ξεκαθαρίζουν ότι η αδελφή του, Βάσω...
09:06 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος – Ευγενία Σαμαρά: Έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη – Το καλοκαίρι της επανασύνδεσης

Η Ευγενία Σαμαρά και ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος άφησαν πίσω την κρίση στη σχέση τους και απόλ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο