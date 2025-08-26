Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει τόπλες πάνω σε σκάφος – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει η Κλέλια Ανδριολάτου και δεν παραλείπει να μοιράζεται φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα νησιά που επισκέπτεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Κλέλια Ανδριολάτου: Δροσίζεται κάνοντας βουτιά σε καταγάλανα νερά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αν και δεν είναι γνωστό σε ποιο νησί βρίσκεται αυτές τις ημέρες, η ηθοποιός φροντίζει να δίνει μια γεύση στους θαυμαστές της από το πώς περνάει το καλοκαίρι της. Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μάλιστα, ανέβασε και μερικά πιο αποκαλυπτικά στιγμιότυπα.

Πιο συγκεκριμένα, η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε πάνω σε ένα σκάφος φορώντας το κάτω μέρος του μαγιό της, ένα λευκό παρεό κι ένα μεγάλο πορτοκαλί, ψάθινο καπέλο. Η ηθοποιός πόζαρε τόπλες στον φακό, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, φαίνεται να κρατά στα χέρια της ένα ποτό.

Η ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, παρά μόνο πρόσθεσε ένα emoji σε σχήμα πορτοκαλιού, σαν αναφορά στο καπέλο της.

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Μπρατάκος: «Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας»

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:45 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κλόντια Σίφερ: Γιόρτασε τα γενέθλιά της παίζοντας τάβλι στην Ελλάδα – ΦΩΤΟ

Η Κλόντια Σίφερ γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της στην Ελλάδα και με αυτή την αφορμή το πρώην μοντέ...
22:08 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Φώτης Σπύρος: «Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου – Το παλεύω»

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ONtime, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με...
16:22 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αδελφή του, Βάσω, ήταν αμέτοχη στην διαδικασία για την ακούσια εξέτασή του» – Η επιστολή της οικογένειας του τραγουδιστή

Μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη με επιστολή τους ξεκαθαρίζουν ότι η αδελφή του, Βάσω...
09:06 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος – Ευγενία Σαμαρά: Έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη – Το καλοκαίρι της επανασύνδεσης

Η Ευγενία Σαμαρά και ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος άφησαν πίσω την κρίση στη σχέση τους και απόλ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο