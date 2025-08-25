Φώτης Σπύρος: «Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου – Το παλεύω»

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ONtime, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Μπόρεσες και… ξόρκισες τους “δαίμονές” σου;

«Όλοι ξέρουν ότι οι «δαίμονες» δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι «δαίμονες» έρχονται πάντα και σε παραφυλάνε. Πάντα φοβάμαι. Πάντα λέω: “Δεν πίνω, δεν είμαι αλκοολικός”. Όμως, πάντα το παλεύω. Όπως το παλεύω τώρα με τον καρκίνο. Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: “Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις”. Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε».

Πώς το αντιμετωπίζεις;

«Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω».

