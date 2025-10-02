Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας σε πόλη του νότιου Μαρόκου, κατά την προσπάθειά τους να εισβάλουν σε σταθμό χωροφυλακής, όπως μεταδίδει το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων (MAP).

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία.

⚡️BREAKING Moroccan sources: Police have started using live ammunition against protesters in Laqliaa, Agadir, killing at least 2 civilian protesters pic.twitter.com/9a1rRIGnt0 — Warfare Analysis (@warfareanalysis) October 1, 2025

Χωροφύλακες «υποχρεώθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα υπηρεσιακά τους όπλα, ευρισκόμενοι σε νόμιμη άμυνα, προκειμένου να αποκρούσουν την εισβολή ατόμων στον σταθμό», ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Ύστερα από μια πρώτη αποτυχημένη απόπειρα εφόδου, ομάδα νεαρών εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του σταθμού της χωροφυλακής, πυρπολώντας ένα όχημα και τμήμα του κτιρίου, προτού επιχειρήσουν να αρπάξουν «πυρομαχικά, εξοπλισμό και όπλα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

🇲🇦Protests in Morocco over health & education are being met with arrests and violence. Today in Oujda, police ran over a protester with a patrol car, killing him. People are jailed just for demanding their rights. Yet Morocco wants to host CAF & the World Cup. #Morocco #GENZ212 pic.twitter.com/NpWG6uM8R8 — Chmicha © (@Chmicha_org) September 30, 2025

Οι κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν εξελιχθεί επεισοδιακά σε αρκετές πόλεις του Μαρόκου, με εκτεταμένες ταραχές, λεηλασίες καταστημάτων και εκατοντάδες συλλήψεις.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP