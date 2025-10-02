Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας σε πόλη του νότιου Μαρόκου, κατά την προσπάθειά τους να εισβάλουν σε σταθμό χωροφυλακής, όπως μεταδίδει το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων (MAP).

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία.

Χωροφύλακες «υποχρεώθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα υπηρεσιακά τους όπλα, ευρισκόμενοι σε νόμιμη άμυνα, προκειμένου να αποκρούσουν την εισβολή ατόμων στον σταθμό», ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Ύστερα από μια πρώτη αποτυχημένη απόπειρα εφόδου, ομάδα νεαρών εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του σταθμού της χωροφυλακής, πυρπολώντας ένα όχημα και τμήμα του κτιρίου, προτού επιχειρήσουν να αρπάξουν «πυρομαχικά, εξοπλισμό και όπλα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν εξελιχθεί επεισοδιακά σε αρκετές πόλεις του Μαρόκου, με εκτεταμένες ταραχές, λεηλασίες καταστημάτων και εκατοντάδες συλλήψεις.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

