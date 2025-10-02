Βασίλης Σπανούλης: Μπούκαρε στο παρκέ μαινόμενος για την αγωνιστική αδράνεια των παικτών της Μονακό – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μονακό έπεσε θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα της Euroleague, γνωρίζοντας την ήττα στην έδρα της από τη Ζαλγκίρις, με τον Βασίλη Σπανούλη να χάνει για λίγο τον έλεγχο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στα 1.6 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης βγήκε εκτός εαυτού κατά τη διάρκεια της τελευταίας κατοχής της Ζάλγκιρις. «Μπούκαρε» στο παρκέ και τα έχωσε στους παίκτες της Μονακό.

Οι Μονεγάσκοι δεν έκαναν φάουλ στους αντιπάλους και το παιχνίδι «τελείωσε» χωρίς άγχος για τους Λιθουανούς, με τον Έλληνα προπονητή να γίνεται έξαλλος.

Για την ιστορία, η Μονακό ηττήθηκε με 89-84 από τη Ζαλγκίρις στο Πριγκιπάτο, ξεκινώντας άσχημα το φετινό ταξίδι της στην Euroleague.