Βασίλης Σπανούλης: Μπούκαρε στο παρκέ μαινόμενος για την αγωνιστική αδράνεια των παικτών της Μονακό – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Βασίλης Σπανούλης

Η Μονακό έπεσε θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα της Euroleague, γνωρίζοντας την ήττα στην έδρα της από τη Ζαλγκίρις, με τον Βασίλη Σπανούλη να χάνει για λίγο τον έλεγχο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Βασίλης Σπανούλης: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες – Είμαι πολύ περήφανος

Στα 1.6 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης βγήκε εκτός εαυτού κατά τη διάρκεια της τελευταίας κατοχής της Ζάλγκιρις. «Μπούκαρε» στο παρκέ και τα έχωσε στους παίκτες της Μονακό.

Οι Μονεγάσκοι δεν έκαναν φάουλ στους αντιπάλους και το παιχνίδι «τελείωσε» χωρίς άγχος για τους Λιθουανούς, με τον Έλληνα προπονητή να γίνεται έξαλλος.

Για την ιστορία, η Μονακό ηττήθηκε με 89-84 από τη Ζαλγκίρις στο Πριγκιπάτο, ξεκινώντας άσχημα το φετινό ταξίδι της στην Euroleague.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 2 πιο δύσκολες αλήθειες για τον γάμο που οι περισσότεροι μαθαίνουν όταν είναι πια αργά

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αυτοκίνητο: Γιατί οι εργοστασιακές μπαταρίες αντέχουν περισσότερο σε σχέση με εκείνες που τις αντικαθιστούν όταν έρθει η ώρ...

Παπαθανάσης: Νέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ για ασφαλές και γρήγορο δίκτυο στον Δήμο Αθηναίων

Οι προγραμματιστές αξιοποιούν το Apple Intelligence για νέες λειτουργίες ψυχικής υγείας, φυσικής κατάστασης και παραγωγικότ...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:57 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφερε στο Emirates

Την ήττα με 2-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός μέσα στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Ph...
22:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0 (Τελικό): Live ο αγώνας των «ερυθρόλευκων» για την 2η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, στο Emirates Stadium, για την 2η αγωνιστική της League...
21:45 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ραζβάν Λουτσέσκου: «Θα πρέπει να είμαστε 110% προετοιμασμένοι πνευματικά»

Στην πίεση που υπάρχει στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη σ...
21:27 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» – Βασικοί Γκαρθία, Έσε και Ζέλσον

Την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί στον αγώνα με την Άρσεναλ, για τη δεύτερη αγωνιστική τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης