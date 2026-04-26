Σαν σήμερα 26 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

chernobyl
Σαν σήμερα πριν 40 χρόνια γίνεται το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, στο Τσερνομπίλ της Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία).

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Μνήμης για την Καταστροφή στο Τσερνόμπιλ
  • Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Γεγονότα

  • 1822: Τίθεται σε ισχύ ο πρώτος φορολογικός νόμος των επαναστατημένων Ελλήνων, με την επιβολή της δεκάτης επί των καρπών.
  • 1825: Ο Ιμπραήμ με 11.000 πεζούς και 800 ιππείς κυριεύει τη Σφακτηρία, την οποία υπεράσπιζαν μόνο 1.500 Έλληνες. Πέφτουν μαχόμενοι ο υπουργός Στρατιωτικών, Αναγνώστης Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς) και ο φιλέλληνας Σανταρόζα, μαζί με άλλους 350 Έλληνες.
  • 1877: Ανακαλύπτεται στην Ολυμπία από γερμανούς αρχαιολόγους ο Ερμής του Πραξιτέλη.
  • 1926: Ιδρύεται και επισήμως ο ΠΑΟΚ, με την έγκριση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
  • 1933: Συστήνεται η Γκεστάπο, η επίσημη μυστική αστυνομία της ναζιστικής Γερμανίας.
  • 1930: Με πρόταση του νέου υπουργού Παιδείας, Γεωργίου Παπανδρέου, ψηφίζεται ο νόμος περί ίδρυσης Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα. Πρώτος σκηνοθέτης διορίζεται ο Μιλτιάδης Λιδωρίκης.
  • 1944: Ο Γεώργιος Παπανδρέου γίνεται πρωθυπουργός της εξόριστης στην Αίγυπτο ελληνικής κυβέρνησης.
  • 1986: Πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ της Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία), το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Γεννήσεις

  • 1798: Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. (Θαν. 13/8/1863)
  • 1889: Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν, Αυστριακός φιλόσοφος.
  • 1894: Ρούντολφ Ες, Γερμανός Ναζί πολιτικός.
  • 1904: Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.
  • 1918: Φάνι Μπλάνκερς – Κουν, ολλανδή αθλήτρια του στίβου. Κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο και το 1999 αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια του 20ου αιώνα σε δημοψήφισμα που διοργάνωση η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. (Θαν. 25/1/2004)
  • 1927: Αν Μακλάρεν, Αγγλίδα βιολόγος. Η θεμελιώδης έρευνά της στην εμβρυολογία συνεισέφερε σημαντικά στην εξωσωματική γονιμοποίηση. (Θαν. 7/7/2021)
  • 1959: Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Έλληνας τραγουδοποιός.

Θάνατοι

  • 1825: Σαντόρε ντι Σανταρόζα, Ιταλός φιλέλληνας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 18/11/1783)
  • 1861: Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράιερ, αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις περιηγητικές αφηγήσεις του και τις θεωρίες του σχετικά με τη φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων. (Γεν. 10/12/1790)
  • 1891: Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Έλληνας ιστορικός.
  • 1938: Έντμουντ Χούσερλ, Γερμανός φιλόσοφος, εισηγητής του ρεύματος της φαινομενολογίας. (Γεν. 8/4/1859)
  • 1989: Νίκος Σβορώνος, Έλληνας ιστορικός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

