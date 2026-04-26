Σαν σήμερα 26 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Μνήμης για την Καταστροφή στο Τσερνόμπιλ
- Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Γεγονότα
- 1822: Τίθεται σε ισχύ ο πρώτος φορολογικός νόμος των επαναστατημένων Ελλήνων, με την επιβολή της δεκάτης επί των καρπών.
- 1825: Ο Ιμπραήμ με 11.000 πεζούς και 800 ιππείς κυριεύει τη Σφακτηρία, την οποία υπεράσπιζαν μόνο 1.500 Έλληνες. Πέφτουν μαχόμενοι ο υπουργός Στρατιωτικών, Αναγνώστης Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς) και ο φιλέλληνας Σανταρόζα, μαζί με άλλους 350 Έλληνες.
- 1877: Ανακαλύπτεται στην Ολυμπία από γερμανούς αρχαιολόγους ο Ερμής του Πραξιτέλη.
- 1926: Ιδρύεται και επισήμως ο ΠΑΟΚ, με την έγκριση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
- 1933: Συστήνεται η Γκεστάπο, η επίσημη μυστική αστυνομία της ναζιστικής Γερμανίας.
- 1930: Με πρόταση του νέου υπουργού Παιδείας, Γεωργίου Παπανδρέου, ψηφίζεται ο νόμος περί ίδρυσης Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα. Πρώτος σκηνοθέτης διορίζεται ο Μιλτιάδης Λιδωρίκης.
- 1944: Ο Γεώργιος Παπανδρέου γίνεται πρωθυπουργός της εξόριστης στην Αίγυπτο ελληνικής κυβέρνησης.
- 1986: Πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ της Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία), το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Γεννήσεις
- 1798: Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. (Θαν. 13/8/1863)
- 1889: Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν, Αυστριακός φιλόσοφος.
- 1894: Ρούντολφ Ες, Γερμανός Ναζί πολιτικός.
- 1904: Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.
- 1918: Φάνι Μπλάνκερς – Κουν, ολλανδή αθλήτρια του στίβου. Κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο και το 1999 αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια του 20ου αιώνα σε δημοψήφισμα που διοργάνωση η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. (Θαν. 25/1/2004)
- 1927: Αν Μακλάρεν, Αγγλίδα βιολόγος. Η θεμελιώδης έρευνά της στην εμβρυολογία συνεισέφερε σημαντικά στην εξωσωματική γονιμοποίηση. (Θαν. 7/7/2021)
- 1959: Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Έλληνας τραγουδοποιός.
Θάνατοι
- 1825: Σαντόρε ντι Σανταρόζα, Ιταλός φιλέλληνας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 18/11/1783)
- 1861: Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράιερ, αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις περιηγητικές αφηγήσεις του και τις θεωρίες του σχετικά με τη φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων. (Γεν. 10/12/1790)
- 1891: Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Έλληνας ιστορικός.
- 1938: Έντμουντ Χούσερλ, Γερμανός φιλόσοφος, εισηγητής του ρεύματος της φαινομενολογίας. (Γεν. 8/4/1859)
- 1989: Νίκος Σβορώνος, Έλληνας ιστορικός.