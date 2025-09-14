Βασίλης Σπανούλης: Το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες – Είμαι πολύ περήφανος

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών Βασίλης Σπανούλης, ήταν περήφανος για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και το σταφ της “γαλανόλευκης”.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Ελλάδα αυτό είναι για σένα. Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους, σε αυτούς στην Ελλάδα, σε αυτούς στην ξενιτιά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί. Κάναμε εξαιρετική δουλειά σε όλο το τουρνουά. Στον ημιτελικό κάναμε το πρώτο μας κακό παιχνίδι. Όλα τα άλλα τα ακούω κουταμάρες. Ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι ένας εξαιρετικός προπονητής όπως και η Τουρκία μια εξαιρετική ομάδα. Κάναμε την αξιολόγησή μας. Απόψε ήμασταν εξαιρετικοί για 38 λεπτά και όλα τα λάθη πήγαμε να τα κάνουμε μαζεμένα σε δύο λεπτά».

«Ελπίζω ότι στα επόμενα τουρνουά δε θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια. Τα 16 χρόνια αποχής ήταν πολλά μακριά από το μετάλλιο. Και να μην είμαι στην Εθνική θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της. Όταν με πήρε ο Πρόεδρος τηλέφωνο και ο Νίκος ο Ζήσης του είπα ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσουμε και τη δεύτερη θα πάρουμε μετάλλιο».

