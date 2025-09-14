Χαρακόπουλος: Επαίρονται για τη σφαγή στη Σμύρνη και τη γενοκτονία…

Το γεγονός ότι στην Τουρκία αντί της αναγνώρισης της γενοκτονίας των χριστιανών της Μικράς Ασίας κάποιοι επαίρονται για τη σφαγή στη Σμύρνη, δηλητηριάζοντας την κοινή γνώμη -όπως φάνηκε και από αντιδράσεις παραγόντων μετά τον αγώνα της εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με την αντίστοιχη της γειτονικής χώρας-, καυτηρίασε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο μικρασιατικής καταγωγής βουλευτής σε δηλώσεις του μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της Λάρισας για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, τόνισε ότι «η μικρασιατική καταστροφή είναι η κορύφωση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Δεν είναι απλά η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία, ένα εθνικό τραύμα, αλλά ένα στίγμα στην παγκόσμια ιστορία. Δυστυχώς, έως σήμερα η Τουρκία δεν έχει συμβιβαστεί με τη μελανή αυτή σελίδα της ιστορίας της. Όχι μόνο δεν έχει αναγνωρίσει το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συνιστά η γενοκτονία κατά των Ελλήνων και όλων των Χριστιανών της Μικράς Ασίας, αλλά μερίδα του πολιτικού κόσμου και από τις δυο μεγάλες πολιτικές ομάδες των Κεμαλιστών και των Ισλαμιστών φτάνουν στο σημείο να επαίρονται για τη σφαγή στη Σμύρνη και τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, δηλητηριάζοντας την κοινή γνώμη. Δείγματα αυτού του μίσους είδαμε και με τις αντιδράσεις παραγόντων της γείτονος χώρας, μετά τον αγώνα της εθνικής μπάσκετ με την αντίστοιχη ομάδα της Τουρκίας».

Ενιαία ημερομηνία γενοκτονίας

Ο κυβερνητικός βουλευτής κατέληξε σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα έχει χρέος να εργάζεται προκειμένου να καταστήσει στη Διεθνή Κοινότητα δυνατή την αναγνώριση της γενοκτονίας των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και προς αυτή την κατεύθυνση δεν βοηθά ο κατακερματισμός των ημερομηνιών μνήμης που έχουμε ψηφίσει στην ελληνική Βουλή. Είχαμε πριν χρόνια μαζί με τον Στέλιο Παπαθεμελή και άλλους βουλευτές καταθέσει μία πρόταση για ενιαία ημερομηνία τιμής και μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας των Χριστιανών της Ανατολής. Είναι καιρός να γίνει πράξη».

