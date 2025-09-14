LIVE – Ελλάδα-Φινλανδία: Η μάχη της Εθνικής μπάσκετ για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 (48-34 Ημίχρονο)

Το χάλκινο μετάλλιο διεκδικεί η Εθνική Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ, απέναντι στη Φινλανδία. Η ήττα στον ημιτελικό από την Τουρκία δεν πτοεί τους διεθνείς που θα μπουν στο παρκέ με ψυχολογία νικητή, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους για να φέρουν στη χώρα το πρώτο μετάλλιο ύστερα από 16 χρόνια.
- Τέλος Β’ Περιόδου: Ελλάδα – Φινλανδία 48-34. Με πολύ γρήγορο παιχνίδι και ασίγαστο πάθος, οι παίκτες της Εθνικής μας δείχνουν τεράστια επιθυμία για τη νίκη και το μετάλλιο. Με όπλο μία άμυνα για σεμινάριο, δεν δεχτήκαμε καλάθι στα τελευταία 3 λεπτά και πήγαμε στα αποδυτήρια με ένα σερί 8-1. Μεγάλη προίκα το +14 για το δεύτερο ημίχρονο.
- To βίντεο της FIBA για τον Αντετοκούνμπο
Giannis is a great passer.#EuroBasket pic.twitter.com/jqqxcO0lGz
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
- Τέλος πρώτη περιόδου: Ελλάδα – Φινλανδία: 24-15. Πολύ διαβασμένη η Εθνική μας και με τρομερή αυτοπεποίθηση σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
- Η βαριά ήττα δεν έσβησε την εντυπωσιακή παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων, που γέμισαν γήπεδα, πλατείες και οθόνες με χειροκροτήματα και ενθάρρυνση.
- Η FIBA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» στον «μικρό τελικό» του Ευρωμπάσκετ 2025, που γίνεται στην Ρίγα, ανάμεσα στις εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Φινλανδίας. Πρόκειται για τον Χόρχε Βάσκες από το Πουέρτο Ρίκο, τον Χούλιο Ανάγια από τον Παναμά και το Ισπανό, Αντόνιο Κόντε.