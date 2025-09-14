LIVE – Ελλάδα-Φινλανδία: Η μάχη της Εθνικής μπάσκετ για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 (48-34 Ημίχρονο)

Το χάλκινο μετάλλιο διεκδικεί η Εθνική Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ, απέναντι στη Φινλανδία. Η ήττα στον ημιτελικό από την Τουρκία δεν πτοεί τους διεθνείς που θα μπουν στο παρκέ με ψυχολογία νικητή, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους για να φέρουν στη χώρα το πρώτο μετάλλιο ύστερα από 16 χρόνια.

Τέλος Β’ Περιόδου: Ελλάδα – Φινλανδία 48-34. Με πολύ γρήγορο παιχνίδι και ασίγαστο πάθος, οι παίκτες της Εθνικής μας δείχνουν τεράστια επιθυμία για τη νίκη και το μετάλλιο. Με όπλο μία άμυνα για σεμινάριο, δεν δεχτήκαμε καλάθι στα τελευταία 3 λεπτά και πήγαμε στα αποδυτήρια με ένα σερί 8-1. Μεγάλη προίκα το +14 για το δεύτερο ημίχρονο.

Με πολύ γρήγορο παιχνίδι και ασίγαστο πάθος, οι παίκτες της Εθνικής μας δείχνουν τεράστια επιθυμία για τη νίκη και το μετάλλιο. Με όπλο μία άμυνα για σεμινάριο, δεν δεχτήκαμε καλάθι στα τελευταία 3 λεπτά και πήγαμε στα αποδυτήρια με ένα σερί 8-1. Μεγάλη προίκα το +14 για το δεύτερο ημίχρονο. To βίντεο της FIBA για τον Αντετοκούνμπο