LIVE – Ελλάδα-Φινλανδία: Η μάχη της Εθνικής μπάσκετ για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 (48-34 Ημίχρονο)

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική

Το χάλκινο μετάλλιο διεκδικεί η Εθνική Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ, απέναντι στη Φινλανδία. Η ήττα στον ημιτελικό από την Τουρκία δεν πτοεί τους διεθνείς που θα μπουν στο παρκέ με ψυχολογία νικητή, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους για να φέρουν στη χώρα το πρώτο μετάλλιο ύστερα από 16 χρόνια.

  • Τέλος Β’ Περιόδου: Ελλάδα – Φινλανδία 48-34. Με πολύ γρήγορο παιχνίδι και ασίγαστο πάθος, οι παίκτες της Εθνικής μας δείχνουν τεράστια επιθυμία για τη νίκη και το μετάλλιο.  Με όπλο μία άμυνα για σεμινάριο, δεν δεχτήκαμε καλάθι στα τελευταία 3 λεπτά και πήγαμε στα αποδυτήρια με ένα σερί 8-1. Μεγάλη προίκα το +14 για το δεύτερο ημίχρονο.
  • To βίντεο της FIBA για τον Αντετοκούνμπο

  • Τέλος πρώτη περιόδου: Ελλάδα – Φινλανδία: 24-15. Πολύ διαβασμένη η Εθνική μας και με τρομερή αυτοπεποίθηση σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
  • Η βαριά ήττα δεν έσβησε την εντυπωσιακή παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων, που γέμισαν γήπεδα, πλατείες και οθόνες με χειροκροτήματα και ενθάρρυνση.
  • Η FIBA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» στον «μικρό τελικό» του Ευρωμπάσκετ 2025, που γίνεται στην Ρίγα, ανάμεσα στις εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Φινλανδίας. Πρόκειται για τον Χόρχε Βάσκες από το Πουέρτο Ρίκο, τον Χούλιο Ανάγια από τον Παναμά και το Ισπανό, Αντόνιο Κόντε.

Εθνική Μπάσκετ Εθνική Μπάσκετ Εθνική Μπάσκετ Εθνική Μπάσκετ Εθνική Μπάσκετ

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιδιωτικός ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα 3 κρυφά σημάδια της απιστίας

Είναι το παιδί σας δύσκολο στο φαγητό; 5 συμβουλές για να τρώει τα πάντα

ΔΕΘ: Διευκρινίσεις Ανδρουλάκη για την επαναφορά του 13ου μισθού – Τι είπε για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Καταγγελίες με φωτογραφίες και βίντεο – Νέο app στη “μάχη” κατά της ακρίβειας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 27 δευτερόλεπτα;

Τα 5 ζώδια που θα ευνοηθούν στα οικονομικά τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Η επιμέλεια και η εργατικότητά σας ανταμείβον...
περισσότερα
07:55 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Κόντρα στη Φινλανδία η Εθνική για το χάλκινο μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια – Τι ώρα και πού θα δείτε τον αγώνα

Στη μάχη του χάλκινου μεταλλίου ρίχνεται η Εθνική Ελλάδας σήμερα, Κυριακή (14/9, 17:00 –...
22:14 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Αταμάν: Είμαι ο κορυφαίος προπονητής της δεκαετίας στην Ευρώπη – Tι είπε για την ανάρτηση «κανένα έλεος»

Με το γνώριμο αέρα του νικητή και χωρίς ίχνος δισταγμού, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε απόλυτα σ...
20:19 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Νίκη με πεντάρα για τους Πειραιώτες

Εκμεταλλευόμενος πλήρως στο δεύτερο ημίχρονο το αριθμητικό του πλεονέκτημα, ο Ολυμπιακός θριάμ...
16:57 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Παρέμβαση της ΕΟΚ για την προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας – Ζήτησαν συγγνώμη και την απέσυραν

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα με την Ελλάδα, έκανε μία προκλητική ανά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος