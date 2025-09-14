EuroBasket 2025: Κόντρα στη Φινλανδία η Εθνική για το χάλκινο μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια – Τι ώρα και πού θα δείτε τον αγώνα

Στη μάχη του χάλκινου μεταλλίου ρίχνεται η Εθνική Ελλάδας σήμερα, Κυριακή (14/9, 17:00 – ΕΡΤ1, Novasports Start), η οποία θα αναζητήσει τη νίκη απέναντι στη Φινλανδία στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 στη Ρίγα της Λετονίας. H Εθνική καλείται να ανασυνταχθεί και να ξεπεράσει τη βαριά ήττα με 94-68 από την Τουρκία στον εφιαλτικό ημιτελικό της Παρασκευής και να πάρει τη νίκη ώστε να επιστρέψει στο βάθρο ύστερα από 16 χρόνια.

Την τελευταία φορά που η Εθνική διεκδίκησε μετάλλιο ήταν το 2009 στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας όταν είχε νικήσει στον μικρό τελικό τη Σλοβενία. Κοινός παρονομαστής του τότε και του σήμερα, ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος τότε ήταν ο ηγέτης της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, ενώ σήμερα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου.

Μετά την τελευταία προπόνηση στη «Riga Arena», ο Kill Bill μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την ψυχολογική διαχείριση της ομάδας, την πρόκληση, αλλά και τη σημασία που έχει αυτός ο «μικρός τελικός», ο οποίος μόνο μικρός δεν είναι…

«Είμαστε στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, μην είμαστε μίζεροι. Να είμαστε θετικοί, περήφανοι, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, το μεγαλύτερο παιχνίδι μας τα τελευταία 16 χρόνια, για να φέρουμε ένα μετάλλιο στην πατρίδα μας. Τα τελευταία 38 χρόνια έχουμε πάρει πέντε μετάλλια. Και τώρα παίζουμε για μετάλλιο και να λέμε ‘τι έγινε, καταστροφή’; Δεν με αγγίζουν καθόλου αυτά, είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, θα είμαι πάντα εδώ για να τους προστατεύω, γιατί το πιστεύω. Την ευθύνη την αναλαμβάνω, πάντα την ευθύνη την αναλαμβάνει ο προπονητής. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τις ευθύνες, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε μελετήσει τους Φινλανδούς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη Φινλανδία: «Πρέπει να έχουμε πολλή ενέργεια. Είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο, έχει το καλύτερο επιθετικό ριμπάουντ, βάζει σχεδόν 14 τρίποντα ανά παιχνίδι με 38%, γενικά είναι μια ομάδα που παίζει ένα στυλ μπάσκετ που δεν παίζει καμία άλλη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παίζει πολύ off ball, με πολλά κοψίματα, με μια πάσα σουτ, ίσως και χωρίς πάσα, πεντάρια κατεβάζουν την μπάλα… Πρέπει να έχουμε τρομερή συγκέντρωση και ενέργεια, όπως είχαμε σε όλο το τουρνουά εκτός από το παιχνίδι με την Τουρκία».

Για το αν το χάλκινο μετάλλιο θα είναι σαν χρυσό: «Σίγουρα ναι. Λέγανε ότι ήταν υπέρβαση να πάμε στους οκτώ και τώρα είμαστε στην τετράδα. Είναι μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ, σταμάτησαν οι δουλειές, έχει έρθει κόσμος από την Ελλάδα για να δει την Εθνική ομάδα, έβλεπαν εκατομμύρια Έλληνες από την τηλεόραση, ξαναβάλαμε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Ίσως αύριο-μεθαύριο κάποια παιδιά να ζητήσουν από τους γονείς τους να τα γράψουν σε ακαδημίες για να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Έχουμε έναν ακόμη αγώνα για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπληκτική πορεία μας σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Πιστεύω πως εκπλήξαμε πάρα πολλούς, αλλά για μένα δεν είναι έκπληξη. Ήξερα τι ομάδα έχω. Από εκεί και πέρα, ήξερα τα παιδιά, την πνευματική τους δύναμη. Δεν το δείξαμε χθες, αλλά όλες οι ομάδες έχουν μια κακή στιγμή. Είδαμε τη Σερβία και τη Γαλλία που έκαναν ένα κακό παιχνίδι και βγήκαν από τους ‘16’. Μπορούσε και η Τουρκία και η Γερμανία να ήταν εκτός, μπορούσαμε κι εμείς να ήμασταν στο σπίτι μας αν κάναμε το κακό μας παιχνίδι στους “16” ή στους “8”. Δεν το κάναμε, έχουμε μια τεράστια ευκαιρία για ένα μετάλλιο. Για μένα αυτό το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο για να αφήσουμε μια κληρονομιά και μια παρακαταθήκη».

«Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά την κρισιμότητα του αγώνα. Εδώ δεν είναι μικρός τελικός σε Final 4 Ευρωλίγκας. Εδώ διακυβεύεται ένα μετάλλιο που ίσως και να μην το ξαναδούμε. Είναι μια ομάδα που αξίζει με την παρουσία της στο τουρνουά αυτό το μετάλλιο, ίσως το αξίζει και η Φινλανδία. Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, με τον τρόπο που παίζει η Φινλανδία και πρέπει να το δούμε σαν μεγάλο τελικό, όχι σαν μικρό τελικό. Είναι ένας μεγάλος τελικός, για ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια και όταν έχεις μια τέτοια ευκαιρία, δεν ξέρεις πότε θα την έχεις ξανά. Βλέπουμε το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ πού πάει, ομάδες αναπτύσσονται, πόσα ταλέντα βγαίνουν, πώς αλλάζει το μπάσκετ… Δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη», είπε ο προπονητής της εθνικής δίνοντας το σύνθημα για το μετάλλιο.

Για τη στήριξη του κόσμου μετά τον αγώνα: «Οι Έλληνες γενικά είμαστε λίγο γκρινιάρηδες, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ ενωμένοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαβαίνει την υπερπροσπάθεια που έχουμε κάνει και ότι βρισκόμαστε στη ζώνη μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, χωρίς να μας θεωρεί κανείς φαβορί πριν το τουρνουά. Πολλοί έλεγαν ότι το υπέρτατο ταβάνι είναι να πάμε στα προημιτελικά, εμείς υπερβήκαμε το ταβάνι που μας έλεγαν. Οι Έλληνες που ήρθαν εδώ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας, οι Έλληνες που μας είδαν από τα σπίτια τους και καταλαβαίνω πως μπορεί να είναι λίγο πικραμένοι λόγω της ήττας χθες, θέλω να ξέρουν ότι το ίδιο στενοχωρηθήκαμε κι εμείς. Τώρα πρέπει όλοι μαζί, σαν χώρα, σαν ομάδα, να δώσουμε τα πάντα για τον πολύ μεγάλο αγώνα που έχουμε».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, δήλωσε: «Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο. Θα παίξουμε για ένα μετάλλιο, που έχουμε να δούμε σαν χώρα από το 2009. Είναι πολύ μεγάλο για μας να φέρουμε μια τέτοια επιτυχία στη χώρα μας. Πριν το τουρνουά αν μας έλεγε κάποιος ότι θα παίξουμε τελευταίο παιχνίδι με τη Φινλανδία για να πάρουμε ένα μετάλλιο, σίγουρα οι περισσότεροι θα το παίρναμε. Είναι ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι στο τουρνουά, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, που δεν έχει φτάσει εδώ τυχαία. Τρέχουν καλά στο γήπεδο, σουτάρουν τα περισσότερα τρίποντα από κάθε άλλη ομάδα στο τουρνουά, δεν έχουν ίσως τα κορμιά για να σταματήσουν τον Γιάννη, αλλά είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, με πολλούς παίκτες. Όποιος παίρνει το ριμπάουντ κατεβάζει την μπάλα, ανοίγει το γήπεδο, σουτάρουν όλοι και πρέπει να προσέξουμε αρκετά».

Για το αν μπορεί να δείξει χαρακτήρα και αντίδραση η Εθνική ομάδα μετά την ήττα από την Τουρκία: «Θεωρώ ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά τι χαρακτήρα έχουμε και από τι μέταλλο είμαστε φτιαγμένοι. Το αυριανό παιχνίδι θα δείξει πολλά πράγματα. Και εμείς αλλά και οι Φινλανδοί θέλουμε το χάλκινο, πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα. Προερχόμαστε από μια μεγάλη, ίσως τη μεγαλύτερη στην ιστορία μας ήττα όπως ήρθε, οπότε θα δείξουμε ποιοι είμαστε και είμαι σίγουρος πως στο τέλος της ημέρας θα πάρουμε τη νίκη».

Από την πλευρά του ο προπονητής της Φινλανδίας, που αποτελεί την έκπληξη της διοργάνωσης, Λάσι Τούοβι: δήλωσε: «είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία, οπότε είναι μία ιδιαίτερη στιγμή και θα την ευχαριστηθούμε».

Για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχασε τόσο εύκολο από την Τουρκία είπε: «Μερικές φορές ο αθλητισμός είναι έτσι. Η άλλη ομάδα αποκτά άνεση και φυσικά πήραν μεγάλα ρίσκα. Η τακτική της Τουρκίας ήταν πολύ καλή και η Ελλάδα έκανε λάθη, οπότε το σχεδόν τέλειο πλάνο βγήκε καλά. Μερικές φορές η μία ομάδα παίρνει πολύ αυτοπεποίθηση και την άλλη χάνει. Δεν θα δω τα νούμερα, θα δούμε τα προηγούμενα παιχνίδια και θα ξέρουμε ακριβώς τη δυναμική και το πόσο καλή είναι η Ελλάδα».

Για το ποια είναι τα βασικά στοιχεία που μπορεί να εστιάσει η Φινλανδία ώστε να πάρει τη νίκη: «Υπάρχει πάντα η πρώτη απάντηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Συνολικά όμως, πιστεύω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο παρκέ. Φυσικά παίξαμε καλά με αντίπαλο τη Σερβία, αλλά ο Γιόκιτς είχε πολλούς πόντους. Νομίζω είναι αδύνατο να σταματήσεις τον Αντετοκούνμπο, αλλά πρέπει να πάρεις τις δικές σου δυνάμεις ώστε να τον καθυστερήσεις, ίσως να δυσκολευτεί κάποιος άλλος. Εν συντομία, αυτός αλλά το μεγαλύτερο ακόμα είναι να παίξουμε το καλύτερο μας μπάσκετ και αυτό θα έπρεπε να είναι δύσκολο για την Ελλάδα».

Ο αγώνας θα αποτελέσει και μία «τιτανομαχία», ανάμεσα στους σταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λάουρι Μάρκανεν.

Πάντως η Εθνική μας εκτός από το εμπόδιο του Μάρκανεν έχει να αντιμετωπίσει την αρνητική παράδοση απέναντι στη Φινλανδία σε Eurobasket όπου μετράει τρεις ήττες σε τέσσερις αγώνες όσο και σε μικρούς τελικούς όπου έχει μόλις μία νίκη σε 5 αγώνες.

Η παράδοση της Εθνικής απέναντι στη Φινλανδία σε Eurobasket

1961, ήττα 71-77

2011, νίκη 81-61

2013, ήττα 77-86

2017, ήττα 77-89

Οι προηγούμενοι μικροί τελικοί της Εθνικής

1993: Μόναχο, Ελλάδα-Κροατία 59-99

1995: Αθήνα, Ελλάδα-Κροατία 68-73

1997: Βαρκελώνη, Ελλάδα-Ρωσία 77-97

2007: Μαδρίτη, Ελλάδα-Λιθουανία 69-78

2009: Κατοβίτσε, Ελλάδα-Σλοβενία 57-56

Η 12αδα της Εθνικής: Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ΒασίληςΤολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

Η 12άδα της Φινλανδίας: Τζέικομπ Γκράντισον, Αντρέ Γκούσταφσον, Μίκαελ Γιαντούνεν, Μίρο Λιτλ, Αλεξάντερ Μάντσεν, Λάουρι Μαρκάνεν, Έντον Μαξούνι, Μίκα Μούρινεν, Ολιβιέ Νκαμχούα, Σάσου Σάλιν, Ιλάρι Σέπαλα, Ηλίας Βάλτονεν.