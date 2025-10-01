Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή – Είναι φόνος εκ προμελέτης»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Στην κάμερα του «Buongiorno» έκανε δηλώσεις ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο αγαπημένος παρουσιαστής μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά τόνισε ότι όσοι μπαίνουν στην διαδικασία να οδηγήσουν ενώ βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ θα έπρεπε να φυλακίζονται, αφού μπορούν με αυτή τους την συμπεριφορά να προκαλέσουν ατυχήματα ή και δυστυχήματα.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε: «Για τον κύριο Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να ζαλίστηκε και να έπαθε κάτι».

Επιπλέον, ο επιτυχημένος παρουσιαστής τόνισε ότι: «Γενικά όμως μιλάω, και είμαι ένας από τους ανθρώπους που φωνάζει από νωρίς, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή. Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Κι ας είναι ο γιος μου, η μάνα μου. Ούτε κλάματα, ούτε τίποτα. Όποιος πίνει και οδηγεί και δημιουργεί ατυχήματα ή δυστυχήματα, είναι φόνος εκ προμελέτης. Φυλακή πέντε χρόνια, και όλα τα χρήματα, και να μην οδηγήσει ξανά ποτέ».

22:50 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Παππά: «Τώρα πια απομακρύνω τους τοξικούς ανθρώπους»

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» έδωσε η Δανάη Παππά. Η ηθοποιός, την οποία το τηλεοπτικό κοι...
20:50 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: «Σκέφτομαι την κοπέλα του, την Δέσποινα Βανδή, πόσο άσχημα θα αισθάνεται κι αυτή», λέει θεία του ηθοποιού

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε θεία του Βασίλη Μπισμπίκη, με τις δηλώσεις της να προβά...
20:21 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Σπύρος Πώρος για Μέλπω Ζαρόκωστα: «Είναι πιο ευάλωτη αυτή την στιγμή»

Τέλη Σεπτεμβρίου είχε γίνει γνωστό πως η Μέλπω Ζαρόκωστα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε δημόσιο νοσ...
19:31 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για την κατάθλιψη: «Αν έχεις δικούς σου ανθρώπους και απευθυνθείς σε αυτούς που πρέπει, επανέρχεσαι»

Το πρωί της Τετάρτης (1/10) ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά τ...
