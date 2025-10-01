Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή – Είναι φόνος εκ προμελέτης»

Στην κάμερα του «Buongiorno» έκανε δηλώσεις ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο αγαπημένος παρουσιαστής μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά τόνισε ότι όσοι μπαίνουν στην διαδικασία να οδηγήσουν ενώ βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ θα έπρεπε να φυλακίζονται, αφού μπορούν με αυτή τους την συμπεριφορά να προκαλέσουν ατυχήματα ή και δυστυχήματα.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε: «Για τον κύριο Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να ζαλίστηκε και να έπαθε κάτι».

Επιπλέον, ο επιτυχημένος παρουσιαστής τόνισε ότι: «Γενικά όμως μιλάω, και είμαι ένας από τους ανθρώπους που φωνάζει από νωρίς, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή. Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Κι ας είναι ο γιος μου, η μάνα μου. Ούτε κλάματα, ούτε τίποτα. Όποιος πίνει και οδηγεί και δημιουργεί ατυχήματα ή δυστυχήματα, είναι φόνος εκ προμελέτης. Φυλακή πέντε χρόνια, και όλα τα χρήματα, και να μην οδηγήσει ξανά ποτέ».