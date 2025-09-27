Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λυπάμαι που κάποιοι “ακούμπησαν” το θέμα του Μαζωνάκη»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και απάντησε για όλα. Όσα είπε για τους καλεσμέμους στο βραδινό talk show του στον ΑΝΤ1 και την έκταση που έλαβε η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Θα έβλεπα τον Γιώργο Λιάγκα πρώτο καλεσμένο στην εκπομπή μου. Η πόρτα δεν είναι ανοιχτή για όλους. Όπως κι αυτοί μπορεί να μη θέλουν να έρθουν σε εμένα. Αν δεν συμπαθώ καποιον, δεν θέλω να τον φέρω καλεσμένο. Όπως και δεν με γουστάρουν και δεν θέλουν να έρθουν και καλά κάνουν. Υπάρχει περίπτωση αδίκως να μη συμπαθιόμαστε» ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Είμαι βαθιά λυπημένος. Δεν ασχολήθηκα καθόλου σαν τηλεθεατής. Κάθε άνθρωπος κάνει τη δουλειά του στην τηλεόραση κι επιλέγει και δεν θα κρίνω εγώ τους παρουσιαστές. Όταν πήγαιναν να μιλήσουν για τον Μαζωνάκη, άλλαζα αμέσως κανάλι. Τα ελληνικά δικαστήρια είναι γεμάτα 70% από υποθέσεις οικογενειακών ιστοριών. Επειδή είναι και κακή στιγμή στη ζωή τους, πρέπει να κάτσω εγώ και να το βγάλω στα μανταλάκια; Λυπάμαι που την ακούμπησαν κάποιοι. Δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοιες ιστορίες. Κάθε παρουσιαστής κρίνεται» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

