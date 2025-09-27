Τηλεθέαση (26/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (26/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 18%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18%
  • ALPHA – Happy Day 12,5%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 11,1%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 14,7%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 13,7%
  • MEGA – Buongiorno 11,9%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11,1%
  • STAR – Breakfast@Star 8,7%
  • OPEN – 10 παντού 8,6%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 19,7%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 13,4%
  • SKAI – Live You 12,8%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 10,1%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,5%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 8,5%
  • STAR – GNTM E 5,7%
  • OPEN – Εικόνες (Ε) 2,8%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 17,5%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης – 17%
  • ALPHA – Deal 15%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,5%
  • MEGA – The Chase 13,3%
  • STAR – Cash or trash 11,6%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,6%
  • ANT1 – 5X5 8,5
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,4%
  • SKAI- Power Talk 3,9%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,8%
  • ALPHA – Happy Day 17,3%
  • SKAI- Σήμερα 12,3%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,8%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 6,8%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 17,2%
  • STAR – Breakfast@Star 10,3%
  • MEGA – Buongiorno 9,7%
  • ANT1 – Το Πρωινό 8,3%
  • OPEN – 10 παντού 6,1%
  • SKAI – Αταίριαστοι 5,8%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,5%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 12,7%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 9,9%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,8%
  • STAR – GNTM E 5,9%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,9%
  • SKAI – Live You 3,9%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 15,7%
  • MEGA – The Chase 13%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 12,9%
  • ALPHA – Deal  11,4%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11,2%
  • STAR – Cash or trash 11,7%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,9%
  • ANT1 – 5X5  8,7%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 4,4%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 3,4 %
  • SKAI -Power Talk 3,1%

 

