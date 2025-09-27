Τηλεθέαση (26/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (26/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

SKAI- Σήμερα 18%

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18%

ALPHA – Happy Day 12,5%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 11,1%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9%

Ζώνη 10-1

SKAI – Αταίριαστοι 14,7%

ALPHA – Super Κατερίνα 13,7%

MEGA – Buongiorno 11,9%

ANT1 – Το Πρωινό 11,1%

STAR – Breakfast@Star 8,7%

OPEN – 10 παντού 8,6%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 19,7%

ANT1 – Αποκαλύψεις 13,4%

SKAI – Live You 12,8%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 10,1%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,5%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 8,5%

STAR – GNTM E 5,7%

OPEN – Εικόνες (Ε) 2,8%

Απογευματινή ζώνη

MEGA – Live News 17,5%

STAR – Ο τροχός της τύχης – 17%

ALPHA – Deal 15%

ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,5%

MEGA – The Chase 13,3%

STAR – Cash or trash 11,6%

ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,6%

ANT1 – 5X5 8,5

OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,4%

SKAI- Power Talk 3,9%

SKAI- Το ‘χουμε! 3,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,8%

ALPHA – Happy Day 17,3%

SKAI- Σήμερα 12,3%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,8%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 6,8%

Ζώνη 10-1

ALPHA – Super Κατερίνα 17,2%

STAR – Breakfast@Star 10,3%

MEGA – Buongiorno 9,7%

ANT1 – Το Πρωινό 8,3%

OPEN – 10 παντού 6,1%

SKAI – Αταίριαστοι 5,8%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,5%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 12,7%

ANT1 – Αποκαλύψεις 9,9%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,8%

STAR – GNTM E 5,9%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,9%

SKAI – Live You 3,9%

Απογευματινή ζώνη