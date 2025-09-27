Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες – Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις, τι λέει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις καθυστερήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, να φθάνουν μέχρι και τη 1,5 ώρα. Οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν, όπως φαίνεται, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν σε αυτό που είχαν συμφωνήσει, δηλαδή στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

Η εικόνα από το πρωί του Σαββάτου στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι νεύρα, ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από το πρωί και είναι της τάξης των 30 – 40 λεπτών. Όλο αυτό πηγαίνει αλυσιδωτά, οπότε λογικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κατάσταση θα είναι χειρότερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι αργά το απόγευμα της Παρασκευής, οι καθυστερήσεις έφταναν και τις δύο ώρες και αφορούν πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από το πρωί της Πέμπτης και όπως φαίνεται οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν. Σημειώνεται, ότι αυτό που ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι συνάντηση με το Υπουργείο.

Η ανακοίνωση του Ελ. Βενιζέλος

Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο επιβεβαιώνει τα προβλήματα, χωρίς να δίνει εκτίμηση για την επαναφορά της κανονικής ροής των πτήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελ. Βενιζέλος: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι, από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Οι περιορισμοί αυτοί, οδηγούν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών στη διάρκεια της ημέρας. Παρακαλείται το επιβατικό κοινό, να συμβουλεύεται τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης του αεροδρομίου σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα πραγματοποίησης των πτήσεων, καθώς και τις ενημερώσεις των αεροπορικών εταιρειών για το ίδιο θέμα».

Η ανακοίνωση της Aegean

Η Aegean Airlines εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση την Παρασκευή, αφήνοντας αιχμές για τις καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν τους επιβάτες. «Η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας», ανέφερε στη χθεσινή ανακοίνωση.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα – Το νέο νομοσχέδιο δεν ικανοποιεί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εξέδωσαν το απόγευμα της Παρασκευής ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, οι εργαζόμενοι εργάζονται σε καθεστώς ακραίας υποστελέχωσης και έλλειψης σύγχρονου εξοπλισμού και εξηγούν με ποιον τρόπο αναγκάζονται να εργάζονται ολόκληρο το καλοκαίρι.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας εκφράζει την αντίθεσή της στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ζητώντας από την διοίκηση της Υπηρεσίας και το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να ενσωματωθούν οι προτάσεις που οι ίδιοι έχουν καταθέσει.

Όπως επισημαίνουν οι Ελεγκτές «οι προτάσεις αυτές, σε πολλές περιπτώσεις, συμπίπτουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το νέο νόμο της ΥΠΑ», ενώ ζητούν να επιδειχθεί «η απαραίτητη εκτίμηση και ο σεβασμός στο έργο του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας:

«Με αίσθημα ευθύνης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι όλοι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.) εξυπηρετούν καθημερινά με ασφάλεια όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις, εργαζόμενοι σε καθεστώς ακραίας υποστελέχωσης και έλλειψης σύγχρονου εξοπλισμού.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος κάθε χρόνο σημειώνει νέο ρεκόρ, οι E.E.K. έχουν αποδεχθεί να εργάζονται την καλοκαιρινή περίοδο με μειωμένες ημέρες ανάπαυσης, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που είναι ένας από τους πυλώνες στήριξης του τουρισμού στην χώρα μας.

Έχοντας συναίσθηση του καθήκοντος μας απέναντι στην χώρα και το επιβατικό κοινό και όντας προσηλωμένοι στην αδιαπραγμάτευτη διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας, έχουμε απαιτήσει από την Διοίκηση της ΥΠΑ και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους για την εξυγίανση της ΥΠΑ.

Από την μία πλευρά η Διοίκηση της ΥΠΑ δεσμεύθηκε εγγράφως από τον Μάιο του 2024 για τα εξής:

Την υλοποίηση προγράμματος σταδιακής αντικατάστασης του εξοπλισμού επιτήρησης (surveillance), επικοινωνιών φωνής (communication) και αεροναυτιλίας (navigation).

Την αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού με την προμήθεια όλων των κρίσιμων ανταλλακτικών στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει η Διοίκηση της ΥΠΑ να υπογράψει καμία από τις κρίσιμες συμβάσεις για την προμήθεια νέου συστήματος ραντάρ, καθώς και των συστημάτων επικοινωνιών για την προσέγγιση της Αθήνας και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας. Το μόνο που έχει κάνει είναι να βγάζει διαδοχικά δελτία τύπου στα οποία αναπαράγει τις ίδιες εξαγγελίες, απλά μεταθέτοντας τις ημερομηνίες που θα υλοποιηθεί η προμήθεια του κρίσιμου εξοπλισμού. Μία ματιά στο τι υποσχόταν, με το από 1/2/2025 δελτίο τύπου, η Διοίκηση της ΥΠΑ να γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και τι από αυτά έχει γίνει σήμερα (καθώς αισίως τελειώνει το τρίτο τρίμηνο του 2025), είναι αρκετή για να καταλάβει το κοινό ότι η ΥΠΑ απλά περιορίζεται σε ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς αποτελέσματα.

Το περιστατικό στις 19/8/2025, με την αστοχία ενός κρίσιμου ανταλλακτικού και την απώλεια της εικόνας του τερματικού ραντάρ και των εφεδρικών συχνοτήτων της προσέγγισης Αθηνών στον λόφο Μερέντα αποδεικνύει ότι από πέρσι η ΥΠΑ δεν έχει φροντίσει να προμηθευτεί ένα ανταλλακτικό, το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζεται αντικατάσταση, με αποτέλεσμα η χώρα να διασυρθεί διεθνώς. Ακόμα και σήμερα η ΥΠΑ δεν έχει ακόμα προμηθευτεί το εν λόγω ανταλλακτικό.

Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεσμεύτηκε έναντι και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φτιάξει έναν νόμο που να αναδιοργανώνει την ΥΠΑ, μετατρέποντάς την σε έναν σύγχρονο πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Έχουμε συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ και έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε κοινές απόψεις για την εξυγίανση της ΥΠΑ και ότι μοιραζόμαστε τον κοινό στόχο να γίνει η ΥΠΑ ένας σύγχρονος Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας που να εφαρμόζει πλήρως τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Ήδη από τον Ιούλιο έχουμε καταθέσει προτάσεις στο υπουργείο βασισμένες σε ένα αρχικό σχέδιο νόμου που μας κοινοποιήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε επίσης παρατηρήσεις. Το υπουργείο επέλεξε να μην αποδεχθεί ούτε τις δικές μας παρατηρήσεις, αλλά ούτε και της Ευρωπαϊκής επιτροπής και παρουσίασε χθες στη δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου χειρότερο και από αυτό που μας έδωσε αρχικά. Είναι εμφανές ότι το Υπουργείο δεν μπήκε καν στον κόπο να εξετάσει τις προτάσεις των εργαζομένων που θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτό το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στη δημόσια διαβούλευση περιέχει διατάξεις που όχι μόνο δεν συμφωνήθηκαν ποτέ, αλλά ούτε καν συζητήθηκαν, επιλέγοντας έτσι τη μέθοδο του αιφνιδιασμού. Προφανώς αυτό από τη μεριά μας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό.

Από την αρχή του καλοκαιριού εξυπηρετούμε σε όλες τις μονάδες εναέριας κυκλοφορίας μεγαλύτερο όγκο κυκλοφορίας από τον ήδη αυξημένο που έχει συμφωνηθεί. Ειδικά για τον ΔΑΑ εξυπηρετούμε ακόμα και 36 αφίξεις την ώρα παρότι η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22 και η αυξημένη χωρητικότητα που έχει συμφωνηθεί είναι 28. Η ίδια η διοίκηση της ΥΠΑ με επιστολή προς το Eurocontrol στις 22/8/2025 αναγνωρίζει την υπέρβαση που γίνεται στο συμφωνηθέν όριο.

Πλέον μετά τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα δεν έχει νόημα να υπερβάλλουμε εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα. Ακόμα και τώρα εξυπηρετούμε πραγματικά 28 αφίξεις την ώρα στον ΔΑΑ που μαζί με τις πτήσεις που γίνονται εξ όψεως φτάνουμε έως και τις 33 συνολικά αφίξεις την ώρα. Επομένως κανένα «slow down» δεν κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως βολικά γράφεται σαν δικαιολογία σε κάποια ΜΜΕ.

Οι Ε.Ε.Κ., ειδικά τα τελευταία τέσσερα (4) καλοκαίρια, έχουμε αποδείξει ότι νοιαζόμαστε για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την αναβάθμιση της ΥΠΑ. Ο λόγος που το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας δεν έχει καταρρεύσει είναι αποκλειστικά η προσπάθεια που καταβάλλουν οι Ε.Ε.Κ., αφού η ΥΠΑ και το Υπουργείο διαχρονικά δεν έχουν κάνει το χρέος τους.

Στείλαμε επιστολή από την 1/9/2025 ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κύριο Δήμα και δεν λάβαμε καν απάντηση. Του ξαναστείλαμε επιστολή στις 22/9/2025 και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον να ακούσει τις προτάσεις μας. Στην τελευταία επιστολή ξεκαθαρίσαμε ότι θα σταματούσαμε να εξυπηρετούμε πάνω από το ήδη αυξημένο όριο, φυσικά χωρίς να λάβουμε απάντηση. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν γνώριζε την κατάσταση ή ότι η χθεσινή εξέλιξη ήταν ξαφνική.

Παρόλες τις προσπάθειες να παρουσιαστεί το πρόβλημα ως «προσωπικές διαφορές» ή «συνδικαλιστικά αιτήματα» η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα και το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε δεν ικανοποιεί βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών, κάτι που το πιστοποιεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απειλεί τη χώρα μας με κυρώσεις.

Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε συγχαρητήρια στους Έλληνες Ε.Ε.Κ. οι οποίοι διαχειρίζονται πρωτοφανή όγκο κυκλοφορίας, όντας ακραία υποστελεχωμένοι και εργαζόμενοι με τέτοια απαρχαιωμένα συστήματα. Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Eurocontrol αποδεικνύουν ότι οι Ε.Ε.Κ. της ΥΠΑ είναι οι πέμπτοι πιο παραγωγικοί ανάμεσα σε 38 παρόχους σε όλη την Ευρώπη, παρά το ότι οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι Έλληνες Ε.Ε.Κ. είναι χειρότερες από οπουδήποτε αλλού στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα και στα Βαλκάνια.

Καλούμε τις Διοικήσεις της ΥΠΑ και του υπουργείου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην ψάχνουν δικαιολογίες κατηγορώντας τους Ε.Ε.Κ., οι οποίοι είναι αυτοί που καλούνται κάθε φορά να επωμιστούν το βάρος της κακοδιοίκησης και να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και δεν ανεχόμαστε πλέον κανέναν εμπαιγμό. Καλούμε επίσης το υπουργείο και η Διοίκηση της ΥΠΑ να υλοποιήσουν όσα έχουν δεσμευτεί, να αξιολογήσουν και να ενσωματώσουν τις προτάσεις μας, που σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το νέο νόμο της ΥΠΑ και να δείξουν την απαραίτητη εκτίμηση και σεβασμό στο έργο του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας».

Η απάντηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Αναφορικά με το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε στην ΕΡΤ ότι στόχος είναι να βελτιωθεί η κατάσταση, συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να μια σύγχρονη υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

«Αρχικά να πούμε ότι το αεροδρόμιο Βενιζέλος έχει καθυστερήσεις, αλλά υπάρχουν αεροδρόμια τα οποία έχουν στην Ευρώπη αρκετά μεγαλύτερες κάστρα. Ο στόχος όμως ο δικός μας προφανώς είναι να βελτιώνουμε την κατάσταση», είπε ο κ. Δήμας.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι το Υπουργείο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη υλοποιεί ένα σχέδιο δράσης, 364 σημείων και 7 πυλώνων, όπου κάθε 6 εβδομάδες στέλνουν και μια έκθεση προόδου όπου μελετούν πώς προχωράει αυτή η διαδικασία.

«Ένας από τους πυλώνες λοιπόν, τους 7 είναι η μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σήμερα οι ΥΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι για την καθαριότητα στις τουαλέτες στο “Καζαντζάκης” πρέπει να υπογράψει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Για να κουρέψουμε το γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να υπογράψει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Αυτά πλέον σταματούν να υπάρχουν και η ΥΠΑ αποκτάει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνονται οι δομές, άρα αποκτάει μια σύγχρονη διοίκηση» ανέφερε ο κ. Δήμας.

Σημείωσε δε, «Προφανώς είμαστε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος των ελέγχων εναέριας κυκλοφορίας δεν ισχύει ….. Επειδή συζητάμε με την υπηρεσία, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως και με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές ομάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχουν θίξει πολύ συγκεκριμένα θέματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν έχει να κάνει μόνο με την μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε συμφωνήσει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και μάλιστα μας επιβράβευαν για το γεγονός ότι τόσο γρήγορα μπορέσαμε να προβούμε.

«Τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε περάσει και κάποιες πολύ σημαντικές διατάξεις για την για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αυτό έχει να κάνει και με την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητα τους, την δυνατότητα δηλαδή να εργαστούν ως ελεγκτές. Συνήθως αυτό συμβαίνει ένα με δύο χρόνια πριν από την σύνταξη τους, το οποίο πιστέψτε με είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπως για τον κάθε έναν από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως επίσης για την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράψαμε με το Υπουργείο Οικονομικών για την υπερεργασία, για επιπλέον χρηματοδότηση για αυτούς που εργάζονται πλέον των συμφωνηθέντων ή ακόμα και για την ωριαία αποζημίωση που παίρνουν σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η συνεργασία που είχαμε με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ήταν αρκετά καλή», σημείωσε.

«Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως …. είναι πολύ σημαντικές οι απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους και είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται. Προφανώς τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Όμως φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές», σημείωσε σε άλλο σημείο ο κ. Δήμας.