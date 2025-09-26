Καθυστερήσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» – Ο λόγος και η ανακοίνωση του αεροδρομίου

Kαθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά, παρατηρούνται και σήμερα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο επιβεβαιώνει τα προβλήματα, χωρίς να δίνει εκτίμηση για την επαναφορά της κανονικής ροής των πτήσεων. Ο λόγος είναι πως ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελ. Βενιζέλος: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι, από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Οι περιορισμοί αυτοί, οδηγούν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών στη διάρκεια της ημέρας. Παρακαλείται το επιβατικό κοινό, να συμβουλεύεται τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης του αεροδρομίου σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα πραγματοποίησης των πτήσεων, καθώς και τις ενημερώσεις των αεροπορικών εταιρειών για το ίδιο θέμα».

Η ανακοίνωση της Aegean

Για καθυστερήσεις 30-40 λεπτών τις πρωινές ώρες, οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενημέρωσε νωρίτερα η AEGEAN το επιβατικό κοινό στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ειδικότερα, η AEGEAN, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30-40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

«Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας», δηλώνει η εταιρεία.

