Καρνάβας και Παπαδοπούλου «αργυροί» στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Wrestling U20

Διπλή μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Wrestling U20 που διεξάγεται στην Κατερίνη. Ο Ηλίας Καρνάβας και η Ευδοξία Παπαδοπούλου κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση και «σήκωσαν ψηλά» την ελληνική σημαία.

Η Ευδοξία Παπαδοπούλου αγωνίστηκε στην κατηγορία των 60κ. και πέρασε στον όμιλο ως δεύτερη έχοντας δύο νίκες και μία ήττα. Στα ημιτελικά του θεσμού πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση. Στα ημιτελικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με άνεση 4-0 την ουκρανή Ποπλαβσκα και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Εκεί αντιμετώπισε την Ούκα από την Ουκρανία και ηττήθηκε με 4-2. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει το χρυσό, αλλά όταν το σκορ ήταν 2-2 ακούμπησε πρώτη την άμμο και έχασε τον παγκόσμιο τίτλο.

Ο Ηλίας Καρνάβας πέρασε αρχικά από το νοκ άουτ αγώνα, καθώς κέρδισε τον Γάλλο Φαμπρίτσι με 4-0. Στον όμιλο τα πήγε εξαιρετικά και με δύο νίκες και μία ήττα πέρασε στα προημιτελικά. Ο Ελληνας πρωταθλητής νίκησε με 1-0 τον Μουσάιεβ (Ουκρανία) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Εκεί πάλεψε με τον Νικπουρ και μετά από μία συγκολιστική εμφάνιση νίκησε με 3-0 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο ο Καρνάβας αντιμετώπισε τον Ρουμάνο Λέναρντ και ηττήθηκε με 5-0. Το τελικό αποτέλεσμα, πάντως τον αδικεί, καθώς και τις δύο φορές που έχασε πόντους, εκείνος εκτέλεσε, αλλά ακούμπησε πρώτος στην άμμο.

Πολύ καλή παρουσία είχε ο Θανάσης Αβραμίδης, ο οποίος κατέκτησε την 4η θέση.

Σήμερα στην Παραλία Κατερίνης αρχίζει η 4η στάση του World Series Beach Wrestling, όπου θα αγωνιστούν οι κορυφαίοι αθλητές όλου του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ

