Πάτρα: Ελεύθερος ο 28χρονος που συνελήφθη με 8 είδη ναρκωτικών – «Ήθελα να ξεφύγω από τους εφιάλτες του πολέμου στη Γάζα»

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο 28χρονος που συνελήφθη την Τετάρτη στο λιμάνι της Πάτρας, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο άνδρας, που κατοικεί στη Γαλλία με τη μητέρα του και έχει ισραηλινή καταγωγή, κατάφερε να πείσει τις δικαστικές αρχές να του δώσουν το «πράσινο» φως να επιστρέψει στη χώρα του και μέχρι την τακτική δίκη να εμφανίζεται μια φορά τον μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το Μπάρι, ο 28χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει ένα πραγματικά εντυπωσιακό «κοκτέιλ»: 65,7 γραμμάρια λευκής κρυσταλλικής σκόνης MDMA, 13,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 13 γραμμάρια κατεργασμένης, 4,5 γραμμάρια κεταμίνης, 2,7 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών, δύο φιαλίδια με υγρό LSD, έξι χάπια ecstasy, οκτώ τεμάχια LSD, καθώς και πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών. Το εύρημα, όπως σχολίαζαν πηγές με γνώση της έρευνας στην εφημερίδα “Πελοπόννησος”, έμοιαζε περισσότερο με «συλλογή» ναρκωτικών ουσιών, παρά με συνηθισμένη κατοχή.

Τι υποστήριξε ο 28χρονος στην απολογία του

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος, με συνήγορο υπεράσπισης τον Θανάση Διαμαντόπουλο, επικαλέστηκε προσωπική χρήση. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι μετά την απόλυσή του από τον ισραηλινό στρατό, όπου κλήθηκε να υπηρετήσει, μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα “Πελοπόννησος”, όπως υποστήριξε, ήθελε να ξεφύγει από τους εφιάλτες του πολέμου και, στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι επισκέφθηκε το Φεστιβάλ του Ολύμπου, όπου αγόρασε έναντι 200 ευρώ μια σακούλα που πίστευε ότι περιείχε μόνο ινδική κάνναβη.

Σύμφωνα με την εκδοχή που έδωσε, δεν γνώριζε ότι ανάμεσα στις ουσίες που μετέφερε υπήρχαν και ισχυρά χημικά ψυχοτρόπα. «Νόμιζα ότι ήταν μόνο χόρτο» φέρεται να υποστήριξε, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την κατοχή της ευρείας γκάμας ναρκωτικών. Οι ουσίες κατασχέθηκαν και εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Παρά ταύτα, ο νεαρός αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και ταξιδεύει ήδη για τη Γαλλία, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.