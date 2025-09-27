Τηλεθέαση (26/9): The Road Show VS GNTM – Τα νούμερα για την prime time

Την Παρασκευή (26/9) έκανε πρεμιέρα το The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης βγάζουν στην πρώτη θέση στο γενικό κοινό τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενώ στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση είναι το GNTM.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ANT1 – The Road Show – Πρεμιέρα 16,4%

ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι (Ε) 12,3%

STAR- GNTM 10,9%

MEGA – Στο παρά πέντε (Ε) 9,4%

MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 8,9%

SKAI Exathlon 8,9%%

ANT1 – Γιατί ρε πατέρα; (Ε) 8,8%

OPEN -Ελληνική ταινία – Του κουτρούλη ο γάμος 4,5%

OPEN – Ξένη ταινία – Showtime 3,6%

LATE NIGHT

STAR – Ξένη ταινία – Μια μικρή χάρη 10,3%

MEGA – Μαύρα μεσάνυχτα (Ε) 9,4%

OPEN – Ξένη ταινία – Ζωντανός θρύλος 5,5%

SKAI – Νόμος και τάξη 5,5%

ALPHA – Άγιος έρωτας (Ε) 6,5%

ANT1 – Grand Hotel (Ε) 5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

STAR – GNTM 12,2%

MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 11,4%

ANT1 – The Road Show – Πρεμιέρα 10,8%

MEGA – Στο παρά πέντε (Ε) 10,6%

ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι (Ε) 9,7%

ANT1 – Γιατί ρε πατέρα; (Ε) 7,2 %

SKAI – Exathlon 6,6%

OPEN – Ελληνική ταινία – Του κουτρούλη ο γάμος 3,8%

OPEN – Ξένη ταινία – Showtime 3,3%

LATE NIGHT