Enikos Newsroom

Media

GNTM 2025: Η 20χρονη Αγγέλικα πήρε 5 «ναι» και ξέσπασε σε κλάματα – «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»

Η Αγγέλικα, μόλις 20 ετών, με καταγωγή από την Κέρκυρα και τη Σαουδική Αραβία, εμφανίστηκε στην audition του GNTM 2025 και κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις. Παρότι σπουδάζει σε σχολή υποκριτικής, το μεγάλο της πάθος είναι το μόντελινγκ, κυρίως μέσα από φωτογραφίσεις. Από τα 5 της χρόνια βρίσκεται ήδη στον χώρο και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με εξώφυλλο στη γερμανική Vogue.

Η νεαρή διαγωνιζόμενη εμφανίστηκε με μεγάλη αυτοπεποίθηση και ξεκαθάρισε ότι αγαπά τον ανταγωνισμό και το μόντελινγκ, ακόμη κι αν θεωρείται petite μοντέλο με ύψος 1,65 μ. Κατά τη διάρκεια της audition, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχολίασε με χιούμορ: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία».

Η Αγγέλικα άκουσε πέντε «ναι» από την κριτική επιτροπή και πέρασε στην επόμενη φάση. Όπως τόνισε η ίδια, συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τα καλά λόγια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, που της έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση για τη συνέχεια.

