Κυπριακές διπλωματικές πηγές για καλώδιο: Υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας

Κυπριακές διπλωματικές πηγές αναφέρουν «ότι ο GSI είναι ένα έργο κοινού συμφέροντος, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ».

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνουν ότι «υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας στο πεδίο τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη», διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας».

«Είναι ζήτημα γεωπολιτικού και οικονομικού ρίσκου, αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας στο ζήτημα αυτό, που είναι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη καταβάλει 657 εκατ. ευρώ» τονίζουν οι ίδιες πηγές.

 

 

