The Roadshow: Πρεμιέρα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – Η συνάντηση με τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τη Δήμητρα Βαμβακούση στη Σκιάθο

Enikos Newsroom

Media

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Γιώργος Αγγελόπουλος

Το βράδυ της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε με την εκπομπή «The Roadshow», που έκανε πρεμιέρα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Ο παρουσιαστής, μετά την επιτυχημένη περσινή χρονιά, όπου ταξίδεψε σε διάφορους προορισμούς και μοιράστηκε με το κοινό ξεχωριστές εμπειρίες, ξεκίνησε ξανά το ταξίδι του με στόχο να ανακαλύψει νέες ομορφιές και να γνωρίσει μοναδικούς ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο Γρηγόρης είχε δίπλα του τον Διονύση Κυπριώτη και μαζί επισκέφτηκαν τη Σκιάθο, το νησί των Σποράδων. Εκεί, εκτός από τα μαγευτικά τοπία, ο παρουσιαστής συνάντησε τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τη σύζυγό του Δήμητρα Βαμβακούση στην παραλία Κουκουναριές, προσθέτοντας μια ακόμη όμορφη στιγμή στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

ΔΥΠΑ-ΕΛΓΟ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Θεσσαλ...

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:50 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

GNTM 2025: Η 20χρονη Αγγέλικα πήρε 5 «ναι» και ξέσπασε σε κλάματα – «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»

Η Αγγέλικα, μόλις 20 ετών, με καταγωγή από την Κέρκυρα και τη Σαουδική Αραβία, εμφανίστηκε στη...
23:48 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Στο παρά πέντε – 20 χρόνια μετά: Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε στο… πατρικό του και χρειάζεται τη βοήθεια των τηλεθεατών

Σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, έκανε πρεμιέρα στο Mega η σειρά που έμελλε να αφήσει έντ...
23:21 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που τρέλανε τους κριτές – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ξένια, 25 ετών, με ύψος 1,78 μ., κατάγεται από τη Ρωσία, αλλά μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας. Σπ...
22:18 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το «Extreme Makeover: Home Edition»

Το Extreme Makeover: Home Edition είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές σε ολό...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος