The Roadshow: Πρεμιέρα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – Η συνάντηση με τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τη Δήμητρα Βαμβακούση στη Σκιάθο

Το βράδυ της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε με την εκπομπή «The Roadshow», που έκανε πρεμιέρα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Ο παρουσιαστής, μετά την επιτυχημένη περσινή χρονιά, όπου ταξίδεψε σε διάφορους προορισμούς και μοιράστηκε με το κοινό ξεχωριστές εμπειρίες, ξεκίνησε ξανά το ταξίδι του με στόχο να ανακαλύψει νέες ομορφιές και να γνωρίσει μοναδικούς ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο Γρηγόρης είχε δίπλα του τον Διονύση Κυπριώτη και μαζί επισκέφτηκαν τη Σκιάθο, το νησί των Σποράδων. Εκεί, εκτός από τα μαγευτικά τοπία, ο παρουσιαστής συνάντησε τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τη σύζυγό του Δήμητρα Βαμβακούση στην παραλία Κουκουναριές, προσθέτοντας μια ακόμη όμορφη στιγμή στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί