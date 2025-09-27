Μπενφίκα – Ζιλ Βιθέντε 2-1: Ο Βαγγέλης Παυλίδης… καθάρισε σε 8 λεπτά και αποθεώθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση, οδηγώντας την Μπενφίκα σε πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στη Ζιλ Βιθέντε. Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο, με το «Ντα Λουζ» να τον αποθεώνει στο φινάλε.

Η Ζιλ Βιθέντε μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και μόλις στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Εστεβές. Η απάντηση της Μπενφίκα όμως ήταν άμεση. Στο 18’ ο Παυλίδης εκτέλεσε ιδανικά και ισοφάρισε σε 1-1, βάζοντας ξανά την ομάδα του στη διεκδίκηση της νίκης.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 26’, ο Λουκεμπάκιο κέρδισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Παυλίδης, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έδωσε προβάδισμα στους «Αετούς» με 2-1. Με αυτό το γκολ, ο διεθνής φορ έφτασε τα επτά τέρματα στη σεζόν και αναδείχθηκε κορυφαίος της αναμέτρησης.

Η συνέχεια δεν ήταν εύκολη για την ομάδα του Μουρίνιο. Η Ζιλ Βιθέντε πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες και στο 50’ βρήκε γκολ με τον Πάμπλ, το οποίο ακυρώθηκε για οφσάιντ. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, καθώς ο Εβέρτον αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις, γεγονός που σφράγισε τη νίκη της Μπενφίκα.

Ο Παυλίδης αντικαταστάθηκε στο τελευταίο λεπτό, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας για την εμφάνιση που χάρισε στην Μπενφίκα τρεις πολύτιμους βαθμούς. Με τη νίκη αυτή, οι «Αετοί» έφτασαν τους 17 βαθμούς και βρίσκονται μόλις έναν πίσω από την Πόρτο, αν και με παιχνίδι περισσότερο.

