Φωκίδα: Τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου – Απομακρύνεται η περίπτωση της μηνιγγίτιδας

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στο Λιδωρίκι, στη Φωκίδα, όπου διαμένει η οικογένεια του 5χρονου παιδιού, ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9/25) στο Κέντρο Υγείας της Κοινότητας, όπου μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους γονείς του.

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με το LamiaReport, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην αρμόδια Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, δεν κατέστη όμως δυνατό να ανευρεθεί η ακριβής αιτία που έκοψε τόσο απότομα το νήμα της ζωής του αγοριού.

Το μέχρι τώρα, τα ευρήματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία θανάτου και θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Φαίνεται, όμως, να απομακρύνεται το σενάριο της επιπλοκής από την ίωση και η περίπτωση της μηνιγγίτιδας. Το δειγματοληπτικό υλικό βέβαια που έλαβε ο ιατροδικαστής θα εξεταστεί στα ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για τον έλεγχο λοιμωδών παραγόντων.

Υπενθυμίζεται ότι το αγοράκι είχε ίωση, την οποία φαίνεται να κόλλησε από το μικρότερο αδελφάκι του.