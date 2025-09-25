Φωκίδα: Για 50 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το 5χρονο αγοράκι που έχασε την ζωή του έπειτα από ίωση 

Για περίπου 50 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το 5χρονο αγοράκι, το οποίο έχασε ξαφνικά τη ζωή του στην Φωκίδα και συγκεκριμένα στο Λιδωρίκι, έπειτα από ίωση που είχε.

Υπενθυμίζεται ότι το 5χρονο παιδάκι παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό και σήμερα το πρωί οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, αλλά δυστυχώς όταν έφτασαν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν είχε σφυγμό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί για περίπου 50 λεπτά δεν τα κατάφεραν, καθώς όπως εκτιμάται, όταν το παιδί έφτασε στα χέρια των γιατρών, είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα που είχε το παιδί ήταν ο πολύ υψηλός πυρετός. Τις τελευταίες ώρες, για κάποιο λόγο που θα διερευνηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, η κατάσταση υγείας του παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά και οι γονείς του αποφάσισαν να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο, χωρίς ασθενοφόρο.

Η αιτία θανάτου του παιδιού θα εξακριβωθεί από την νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι από την ίδια ίωση ταλαιπωρούνταν και το αδελφάκι του άτυχου παιδιού.

 

