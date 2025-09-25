Θρήνος στη Φωκίδα: Παιδί 5 ετών έχασε ξαφνικά τη ζωή του έπειτα από ίωση

Ασύλληπτη τραγωδία στο Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας, καθώς ένα παιδάκι 5 ετών έχασε ξαφνικά τη ζωή του έπειτα από ίωση.

Το νήπιο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9) στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες μοιραία παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, που μίλησε στο LamiaReport, εντελώς προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό Λιδωρικίου.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η κα Λαγγουράνη – Κουτσούμπα.

Το ΑΤ Δωρίδας, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

