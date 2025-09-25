Τσουκαλάς: «Πιστεύω ότι η κα Διαμαντοπούλου θα επαναδιατυπώσει για την κα Καρυστιανού ώστε να έχουμε μία καθαρή εικόνα»

«Δεν νομίζω ότι κάτι διαρρηγνύεται. Εμείς είμαστε πάντα συνεπείς στην εθνική γραμμή και την κυβέρνηση όποτε την έχουμε εγκαλέσει, την έχουμε εγκαλέσει ελπίζοντας να αποδειχθεί θετικά ότι δεν έχει κάποια κρυφή ατζέντα διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι το μοναδικό άγχος το οποίο έχουμε στο παρελθόν δείξει», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio, σχετικά με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή την αναβληθείσα συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «είναι μια ασέβεια της Τουρκίας προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, άρα προς την Ελλάδα αυτό που έγινε, γιατί δεν είναι μόνο υπαιτιότητα. Απ’ ό, τι φαίνεται ήταν και μια προειλημμένη απόφαση εξαπάτησης. (…) Αυτό όμως, όταν μια κυβέρνηση η οποία έχει διπλωμάτες, έχει επιτελεία, δεν μπορεί να το ελέγξει, δεν μπορεί να το προετοιμάσει σωστά και φτάνει να υπάρχει αυτή η εικόνα που προσβάλλει τη χώρα, αυτό δείχνει ερασιτεχνισμό. Εμείς τι είπαμε; Ότι πρέπει η κυβέρνηση να είναι πιο προσεκτική. Δεν μπορεί η χώρα να εκτίθεται ή και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός ό,τι κριτική και να ασκούμε εσωτερικά είναι Πρωθυπουργός της χώρας μας όταν βγαίνει έξω. Δεν μπορεί να εισπράττει αυτή τη συμπεριφορά, δηλαδή να φαίνεται ότι δεν τον λογαριάζει, να φαίνεται, ότι τον προσβάλει, ότι τον υποτιμά και να μην υπάρχει καμία αντίδραση» ανέφερε.

«Όταν απλά υποχωρώ για να είναι ήρεμα, δεν είναι τα ήρεμα νερά που θέλουμε για να υπάρχει ειρήνη» υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.

Απαντώντας στο ότι, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα βγαίνουν από το ρεπορτάζ υπάρχει ενόχληση της Τουρκίας μετά από κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και επομένως δεν στοιχειοθετείται υποχώρηση της χώρας μας έναντι της γείτονος, ο κ. Τσουκαλάς αντέτεινε πως «στο καλώδιο δεν έχουμε προχωρήσει τίποτα έναν χρόνο. Τι εννοείτε, πού είναι η υποχώρηση; Μόλις η Τουρκία είπε όχι, αντί να προχωρήσουμε έναν χρόνο περιμέναμε. (…) Το πρόβλημα με την Κύπρο το μάθαμε ότι υπάρχει πριν 15 μέρες. Να μιλάμε σοβαρά. Αλλά τώρα με την Κύπρο είναι πραγματικά άσχημο να βγαίνει η ελληνική κυβέρνηση και να κατηγορεί την Κύπρο. (…) Άρα όσον αφορά το θέμα της πόντισης του καλωδίου, ήταν δυστυχώς ο δισταγμός που δείξαμε, μια λάθος κίνηση η οποία άνοιξε την όρεξη της Τουρκίας. Είναι από τις κινήσεις που πρέπει από δω και πέρα να αποφεύγουμε και να μας γίνει μάθημα. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Το καταλαβαίνει τώρα και ο πιο καλοπροαίρετος απέναντι στην κυβέρνηση».

Ως προς την εξέλιξη με τη Chevron, σημείωσε: «Εμείς είχαμε πει από την αρχή, αυτό είναι μάλιστα συνέχεια μιας πολιτικής του 2011, έχουμε χαιρετίσει, αν και καθυστέρησε η διαδικασία αυτή και εδώ, πρέπει να προχωρήσει ακριβώς η χώρα σε αυτή την επένδυση. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς όπου βλέπουμε κάτι θετικό το λέμε. Άρα στο κομμάτι της Chevron είναι δεδομένο ότι είμαστε υπέρ και πρέπει να προχωρήσει».

Σε σχέση με την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE και το βέτο της Ελλάδας για άρση του casus belli, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία, δυστυχώς, μέσω τρίτων εταιρειών έχει μπει. Για να μπει τρίτη εταιρεία σε συμπαραγωγή έως 35% και υπάρχει εταιρεία που έχει αγοράσει, τουρκική εταιρεία παλιά Ευρωπαϊκή μεγάλη εταιρεία, άρα μπορεί να μπει. Και μάλιστα δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Γιώργος Αυτιάς που έκανε ερώτηση στην Ευρωβουλή λέγοντας πάρτε άμεσα μέτρα, μπαίνει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Άρα δεν είναι δική μου φράση, είναι η φράση του Γιώργου Αυτιά σε ερώτηση που έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Τουρκία μπαίνει από ό,τι φαίνεται. Και δυστυχώς, γιατί μπαίνει; Και εδώ είναι μια άλλη κριτική που ασκούμε. Η κυβέρνηση στο θέμα της Ουκρανίας, είχε η Ελλάδα τη σωστή θέση ότι πρέπει να είμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό και στην αλλαγή συνόρων δια της βίας. Ξεκάθαρα. Και εμείς τότε στηρίξαμε τη θέση αυτή, που ήταν και η εθνική θέση. Όμως ποιο είναι το πρόβλημα; Ενώ η Ελλάδα στήριξε την ευρωπαϊκή θέση και μάλιστα πολύ σθεναρά, δεν μπόρεσε να πείσει τους εταίρους μας ότι ο αναθεωρητισμός δεν έρχεται μόνο από τη Ρωσία, έρχεται και από την Τουρκία. Και βλέπουμε από τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι επιθυμούν την είσοδο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια».

«Το casus belli δεν αρκεί μόνο. Συνεδριάζει το τουρκικό κοινοβούλιο σήμερα και το αίρει, μπαίνουν στο SAFE και μετά από τρία χρόνια το επαναφέρουν. Άρα είναι και κοντόφθαλμο από την κυβέρνηση να παρουσιάζει μόνο το casus belli» προσέθεσε.

«Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Στη σημερινή συγκυρία, μία δύναμη όπως είναι η σημερινή Τουρκία δεν έχει χώρο στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το αίτημα του απεργού πείνας κ. Ρούτσι, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ καθαρή.

«Έχει διατυπωθεί και από τον Πρόεδρο και από εμένα. Είναι ένα εύλογο αναφαίρετο δικαίωμα το δικαίωμα της εκταφής και δεδομένου ότι όλο το πολιτικό σύστημα συμφωνεί, ο κύριος Υπουργός είπε ότι δεν διακινδυνεύεται με αυτό η καθυστέρηση της δίκης και δεν υπάρχει και κάποιο έννομο αγαθό που να προσβάλλεται μέσω της εκταφής, θα πρέπει και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, γιατί εκείνες έχουν την αρμοδιότητα να εξετάσουν τα αιτήματα υπό το πρίσμα αυτό και κατά τη γνώμη μας, να επιτρέψουν στον πατέρα να γίνει η εκταφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου «να μη γίνει το ΠΑΣΟΚ, ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε τα εξής: «Η κυρία Καρυστιανού, είναι ένα σύμβολο αυτή τη στιγμή, είναι μια μητέρα που έχασε το παιδί της. Προφανώς δεν θα θέλαμε, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση ποτέ της κυρίας Καρυστιανού, ως πατέρας τριών τέκνων. Έχει δώσει έναν τεράστιο αγώνα να μείνει αυτή η υπόθεση στην επιφάνεια, να μην χαθεί από τη δημοσιότητα, όπως ήθελε η κυβέρνηση να ξεχαστεί. Άρα, προφανώς για το ΠΑΣΟΚ η κυρία Καρυστιανού είναι ένα σύμβολο και εμείς με τον κόσμο αυτόν, ο οποίος έχει αντιδράσει για το θέμα των Τεμπών, θέλουμε να χτίσουμε μία πλειοψηφική σχέση εμπιστοσύνης για το αύριο. Είναι πολύ καθαρή η θέση του ΠΑΣΟΚ. (…) Δεν πιστεύω ότι μπορεί να εννοούσε αυτό (σ.σ. η κ. Διαμαντοπούλου). Πιστεύω ότι και η ίδια θα επαναδιατυπώσει αυτό το οποίο είπε, ώστε να έχουμε μία καθαρή εικόνα. Εξηγώ ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία. Με αυτούς που θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη. Με αυτούς που θέλουν να λάμψει η αλήθεια».

Σχολιάζοντας τη δυσφορία που σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχει στο κόμμα, τις δηλώσεις στελεχών και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να καρπώνεται τη φθορά της κυβέρνησης, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ, από τα τρία κόμματα με κοινοβουλευτική παρουσία υψηλή, είναι το μόνο κόμμα που έχει σημαντική άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Προφανώς θέλουμε να πάμε πολύ παραπάνω. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι».

«Από το Σάββατο της ΔΕΘ πλέον έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουμε ακριβώς για να μπορέσει αυτό να γίνει κτήμα και να χτιστεί η εμπιστοσύνη πάνω σε αυτό με την κοινωνία» συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς, ενώ επισήμανε ότι από ένα μεγάλο μέρος των μίντια δεν δίνεται εύκολα η δυνατότητα να φανούν οι θέσεις του κόμματος και να συζητείται η πολιτική του στις εκπομπές.

«Είμαι σίγουρος ότι αν μπορέσουμε να μιλήσουμε πραγματικά πολιτικά εκεί θα δείτε πολύ γρήγορα ότι θα αλλάξει και το κλίμα» σημείωσε.