Σαν Φρανσίσκο: Θυμωμένος σκίουρος εμφανίζεται από το πουθενά και επιτίθεται σε ανθρώπους – Έστειλε τουλάχιστον 2 άτομα στο νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ καθώς ένας επιθετικός σκίουρος έστειλε στα επείγοντα των νοσοκομείων τουλάχιστον 2 ανθρώπους και έχει επιτεθεί σε περισσότερους από 5 ανθρώπους.

Η Joan Heblack δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ABC KGO-TV ότι περπατούσε όταν ένας σκίουρος εμφανίστηκε από το πουθενά και της επιτέθηκε, ανέβηκε στο πόδι της και την δάγκωσε. «Σφίχτηκε πάνω στο πόδι μου. Η ουρά του πετούσε εδώ πάνω. Έλεγα “Πάρτε το από πάνω μου, πάρτε το από πάνω μου!”», δήλωσε η Heblack.

Η Isabel Campoy είπε και εκείνη δέχτηκε επίθεση ενώ περπατούσε στην ίδια περιοχή. Ο σκίουρος εκτοξεύτηκε από το έδαφος προς το πρόσωπό της και κατέληξε στο χέρι της, αφήνοντάς την αιμόφυρτη.

Οι δύο γυναίκες πήγαν στα επείγοντα του νοσοκομείου προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Πλέον έχουν αναρτηθεί φυλλάδια στην περιοχή με την φωτογραφία ενός σκίουρου και ένα κείμενο που προειδοποιεί τους κατοίκους για τις επιθέσεις. «Αυτό δεν είναι αστείο. Περισσότεροι από 5 άνθρωποι έχουν δεχθεί επίθεση από έναν πολύ κακό σκίουρο στην διάρκεια των τελευταίων ημερών», γράφει το φυλλάδιο.

Η Lisa Bloch από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μarin Humane λέει ότι δεν είχε καμία αναφορά για επιθέσεις σκίουρου από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αν ο σκίουρος εμφανιστεί ξανά, ο οργανισμός θα συντονιστεί με την πολιτεία για να απομακρυνθεί το ζώο.

«Έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους συμπεριφορά. Σχεδόν πάντα είναι επειδή κάποιος έχει ταΐσει το ζώο», τόνισε η Lisa Bloch. Επιπλέον εξήγησε ότι οι σκίουροι δεν είναι φορείς λύσσας και γι’ αυτό οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ανησυχούν. Ωστόσο επανέλαβε ότι δεν θα πρέπει ποτέ να ταΐζουν τα άγρια ζώα.