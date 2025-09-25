Καλεντερίδης στον Realfm 97,8: Αν ανατραπεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο με βούληση της Ουάσινγκτον τότε ξηλώνεται η «Γαλάζια Πατρίδα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Σάββας Καλεντερίδης

Για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και την ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Νέα Υόρκη μίλησε Σάββας Καλεντερίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Από ό,τι μου λένε διπλωματικές πηγές αυτές οι διαδικασίες γίνονται με ρηματικές διακοινώσεις που δεσμεύουν τις δύο πλευρές. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε – πάλι θα πω λαϊκή έκφραση- στο μιλητό. Δηλαδή ο κύριος Μίλτων Νικολαΐδης που γνωρίζει και τουρκικά συνεννοήθηκε με τον Κιλίτς, τον ομόλογό του του Ερντογάν και οι Τούρκοι διατείνονται ότι είχαν συμφωνήσει – επειδή δεν ήταν σίγουροι και δεν έγινε με ρηματικές διακοινώσεις, δεν ήταν σίγουρο αν θα γίνει- είπαν να μην κοινοποιήσουμε και αφού γίνει η συνάντηση, αν θα γίνει, τότε να κάνουμε ανακοινώσεις», είπε ο Σάββας Καλεντερίδης.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν άλλες βαθύτερες αιτίες για τις οποίες ματαιώθηκε η συνάντηση ο Σάββας Καλεντερίδης εξήγησε ότι «θεωρώ επειδή είδα ότι συναντήθηκε (σ.σ. ο Ερντογάν) με τον Μένσι τον πρόεδρο της Τρίπολης και μάλιστα λέγεται ότι συναντήθηκε την ώρα που θα έβλεπε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αν αναζητήσουμε την κύρια, την βαθύτερη αιτία θα πρέπει να την αναζητήσουμε και να την εντοπίσουμε στην παρουσία της Chevron νοτίως της Κρήτης».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών και υπεύθυνου για την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ «είπε: Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν ισχυρά με όλα τα διπλωματικά μέσα την επιλογή της Chevron να είναι νοτίως της Κρήτης. Ξέρετε αυτό είναι κεφαλαιώδους σημασίας και για την Ελλάδα πέραν των οικονομικών πτυχών (…). Δηλαδή πατάει πάνω στο τουρκολιβυκό μνημόνιο το τεμάχιο αυτό στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί η Chevron με αμερικανική στήριξη, του αμερικανικού κράτους και στην πράξη και στο πεδίο αμφισβητείται από τις ΗΠΑ το τουρκολιβυκό μνημόνιο de facto».

Και πρόσθεσε: «Εάν αρχίσει να ανατρέπεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο με βούληση της Ουάσινγκτον τότε αρχίζει και ‘ξηλώνεται’ το δόγμα της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ το οποίο στηρίζεται κυρίως στο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Ακούστε το ηχητικό:

