Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήση Μυλωνάκη ζητεί σύσσωμη η αντιπολίτευση – Τι απαντά η κυβέρνηση

Την κλήτευση για κατάθεση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από τις σοβαρές αναφορές του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Νίκου Σαλάτα, κατά την ακρόασή του.

Ο κ. Σαλάτας κατήγγειλε ότι η απομάκρυνσή του από τη θέση του προέδρου έγινε κατόπιν παρέμβασης του Μεγάρου Μαξίμου και συγκεκριμένα του κ. Μυλωνάκη, εξαιτίας δυσλειτουργιών που ανέκυψαν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με την κατάθεσή του: «Ο κ. Μυλωνάκης μου είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε, έτσι, αντιπαλότητες με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μου είπε να μην έχουμε διαφωνίες με την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Παράλληλα, ο κ. Σαλάτας προχώρησε σε βαρύτατες καταγγελίες εναντίον της νυν διευθύντριας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, υποστηρίζοντας πως εκείνη ήταν που καθοδήγησε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ φέρεται – όπως ανέφερε – να έχει διαπράξει σοβαρά ποινικά αδικήματα. Αξιοσημείωτο είναι πως, παρά τις καταγγελίες, η αντιπολίτευση δεν προχώρησε σε αίτημα για κατά προτεραιότητα εξέταση της κας Τυχεροπούλου.

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης απέρριψε το αίτημα για άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη, κάνοντας λόγο για τακτική κωλυσιεργίας από την αντιπολίτευση.

«Παρακολουθούμε μια παρελκυστική τακτική από την αντιπολίτευση για να καθυστερήσει η πορεία της έρευνας. Έχουμε τονίσει ότι εμείς θέλουμε να μιλάμε για την ουσία», σημείωσε.

Ο κ. Λαζαρίδης επεσήμανε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστιάζουν υπέρμετρα στη σύντομη επικοινωνία του κ. Σαλάτα με τον κ. Μυλωνάκη, παραγνωρίζοντας άλλα κρίσιμα σημεία της κατάθεσης: «Είναι εντυπωσιακό ότι από όσα είπε ο κ. Σαλάτας το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα έμειναν σε μια μονόλεπτη επικοινωνία με τον κ. Μυλωνάκη. Τι προέκυψε χθες. Προέκυψαν οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κομμάτων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση αυτή ίσως να μην είχε βγει στην επιφάνεια αν δεν υπήρχε σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων. Μόνο το ΚΚΕ το επισήμανε. Επίσης προέκυψε ότι η κα Τυχεροπουλου κατεύθυνε τις έρευνες. Αποδείχθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που άνοιξε τις πόρτες για έρευνα ήδη από το 2019 και για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό τόνισε το Μαξίμου στον κ. Σαλάτα. Να υπάρξει αγαστή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και αυτό έγινε. Εμείς προτείνουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα των περιόδων 2015-19 και 2019-2025 και στην συνέχεια σε περίπου ενάμιση μήνα να συζητήσουμε την κλήση νέων μαρτύρων».