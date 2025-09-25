Συλλήψεις για κλοπές και διαρρήξεις στα Νότια Προάστια – Πού και πώς χτυπούσαν οι δράστες

Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου στη Βούλα δύο άτομα, ηλικίας 31 και 28 ετών, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου, οι 2αλλοδαποί αποπειράθηκαν να μπουν σε σπίτι στην περιοχή της Βούλας, όμως έγιναν αντιληπτοί και ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν άμεσα στην κατοικία όπου εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο τους 2 αλλοδαπούς, ακινητοποιώντας αρχικά τον 31χρονο και έπειτα από πεζή καταδίωξη τον 28χρονο, ο οποίος αντιστάθηκε στη σύλληψη και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδι και λοστός),

γάντια,

3 περιλαίμια και

το χρηματικό ποσό των -765- ευρώ.

Επιπρόσθετα κατά την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαρρήξει την 30-8-2025 έτερη οικία στην περιοχή της Βούλας, παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα ισογείου, όπου αφαίρεσαν κοσμήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίασης της δράσης τους.

Παράλληλα, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου ακόμη 2 αλλοδαποί που διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές από οικίες στα Νότια Προάστια, μάλιστα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν απέρριψαν δύο χρηματοκιβώτια που μόλις είχαν αφαιρέσει

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, απογευματινές ώρες της 21-9-2025 στον Άλιμο και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 43 και 30 ετών, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι οι -2- αλλοδαποί δεν κατέχουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 21-9-2025, οι -2- αλλοδαποί εισήλθαν σε οικία στην περιοχή του Αλίμου, παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα ισογείου, όπου διέρρηξαν χρηματοκιβώτιο αφαιρώντας πλήθος κοσμημάτων ενώ αφαίρεσαν και έτερο χρηματοκιβώτιο.

Κατά τη διαφυγή τους, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που είχαν μεταβεί στην οικία με σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, τους εντόπισαν και τους έκαναν σήμα για έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, οι -2- αλλοδαποί επιχείρησαν να διαφύγουν τρέχοντας και απορρίπτοντας στην αυλή της οικίας τα -2- χρηματοκιβώτια που μόλις είχαν αφαιρέσει όμως μετά από πεζή καταδίωξη οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων,

2 κατσαβίδια,

καλέμι,

μεταλλικό εργαλείο για θραύση υαλοπινάκων,

ζευγάρι γάντια,

ιατρικές μάσκες και

καπέλο.

Επιπρόσθετα κατά την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαρρήξει την 14-9-2025 έτερη οικία, αναρριχόμενοι σε μπαλκόνι 1ου ορόφου στην περιοχή της Γλυφάδας, όπου αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε κοσμήματα μεγάλης αξίας καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σε Κατάστημα Κράτησης ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίασης της δράσης τους.