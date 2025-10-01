Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για την κατάθλιψη: «Αν έχεις δικούς σου ανθρώπους και απευθυνθείς σε αυτούς που πρέπει, επανέρχεσαι»

Το πρωί της Τετάρτης (1/10) ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ANT1 «Ο Δικαστής», ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο επιτυχημένος ηθοποιός μίλησε στη συνέντευξή του και για την περίοδο που είχε κατάθλιψη και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τότε οι δικοί του άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για την περίοδο που είχε περάσει κατάθλιψη και το πώς τότε το είχε επικοινωνήσει στους δικούς του ανθρώπους, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απάντησε ότι: «Αυτό είναι αρκετά χρόνια πριν. Ευτυχώς έχω την τύχη να έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους, για τους οποίους χαίρομαι και νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που τους έχω».

«Το έκανα με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους. Ανησυχούμε όταν ο δικός μας άνθρωπος έχει κάτι και βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο.

Ήμουν πιο κλειστός, αλλά παρ’ όλα αυτά ειδικά για αυτού του τύπου τα θέματα, τα οποία έρχονται και παρέρχονται… Ξέρεις, είμαστε σαν μποξέρ, έρχεται η ζωή και σου δίνει μία γροθιά και μετά σου δίνει άλλη μία, και γενικά μπορείς να σταθείς όρθιος.

Σε όλους κάθε μέρα πέφτουν μπουνιές στη μούρη, μικρότερες και μεγαλύτερες, και έρχεται καμία φορά και λίγος ήλιος. Αν φας όμως 5 κροσέ το ένα πίσω από το άλλο, θα χάσεις το κέντρο βάρους σου, θα λυγίσεις και θα πέσεις. Αυτό λοιπόν επανέρχεται», εξήγησε ο ηθοποιός στη συνέχεια.

Ακόμα, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είπε: «Αν έχεις δικούς σου ανθρώπους, αν έχεις τη γνώση και την τύχη να απευθυνθείς σε αυτούς που πρέπει και να κάνεις αυτά που πρέπει, επανέρχεσαι!».