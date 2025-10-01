Φοίβος: «Είχε μπλέξει με έναν που τον είχε βάλει μέσα στα ναρκωτικά…» – Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σαν Ήμουνα Παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φοίβος
Φωτογραφία: phoebus.official/ Instagram

Τον Δεκέμβριο του 2003 θα κυκλοφορήσει ο δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη με τίτλο «Σάββατο». Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται μεγάλες επιτυχίες του καλλιτέχνη, όπως τα κομμάτια «Το Gucci Φόρεμα» και «Τέσσερις». Ανάμεσα στα τραγούδια είναι και το «Σαν Ήμουνα Παιδί».

Την ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο κομμάτι, αποκάλυψε ο Φοίβος μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok. Ο αγαπημένος συνθέτης, έκανε γνωστό πως έγραψε το «Σαν Ήμουν Παιδί» με αφορμή έναν φίλο του, ο οποίος κάποτε είχε δώσει την δική του μάχη με τις ναρκωτικές ουσίες.

Στην αρχή, ο Φοίβος ανέφερε: «Είχα έναν φίλο πολύ αγαπημένο, τον έχω ακόμα δηλαδή, 2-3 χρόνια μικρότερό μου. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι μπορεί να τον “φωτογραφίσω” και θέλω να πω κάτι προσωπικό του. Ήμασταν κολλητοί, κάθε μέρα μαζί επί πολλά έτη και κάποια στιγμή λόγω δουλειάς οι δρόμοι μας χώρισαν.

Λίγο καιρό μετά, χτυπάει το τηλέφωνό μου. Ήταν η μητέρα του και μου λέει: “Αγόρι μου, πήρα δείγμα από τα ούρα του φίλου σου, από τη λεκάνη της τουαλέτας που είχε ξεχάσει να τραβήξει το καζανάκι και ανακάλυψα ότι έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, βοήθησέ με”».

«Είχε μπλέξει με έναν περίεργο τύπο, για να μην πω χειρότερη κουβέντα, γιατί τον γνώριζα κι εγώ, και τον είχε βάλει μέσα στα ναρκωτικά. Τέλος πάντων, η συνέχεια δεν έχει τόση σημασία για την ιστορία μας, παρ’ ότι η κατάληξη για τον φίλο μου ήταν πάρα πολύ καλή, πράγμα που σπανίζει σε παρόμοιες περιπτώσεις», εξήγησε ο επιτυχημένος συνθέτης.

«Σημασία έχει ότι όλο αυτό το γεγονός, με ώθησε στο να γράψω ένα τραγούδι, ένα χασάπικο, το “Σαν Ήμουνα Παιδί”, το οποίο τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον δίσκο που είχαμε κάνει τότε με τίτλο “Σάββατο”.

Το χασάπικο αυτό, για όσους δεν το έχουν καταλάβει ήδη, μιλάει για τα ναρκωτικά και τον εθισμό, για το πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί να παρασυρθεί για χιλιάδες λόγους», πρόσθεσε ο Φοίβος στο βίντεό του.

@foivos.official Σαν ήμουνα παιδί… #foivos #mazonakis #greektiktok #fyp #storytime ♬ πρωτότυπος ήχος – Foivos

