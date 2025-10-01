Συγκινεί η Ελένη Κοκκίδου: «Μου στοίχισε πολύ η απώλεια της μητέρας μου…»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (1/10) η Ελένη Κοκκίδου. Η καταξιωμένη ηθοποιός, την οποία το κοινό έχει την τύχη φέτος να απολαύσει στη νέα σειρά του ALPHA «Να με λες μαμά», στη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια τόσο για την μητέρα της όσα και για την μητρότητα γενικότερα.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την μητέρα της, η Ελένη Κοκκίδου απάντησε: «Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ όμορφη, ήταν τρομερά φίνα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φώναξε ποτέ, δεν τσακώθηκε ποτέ. Πώς βλέπουμε στις ταινίες την Γκρέις Κέλι ας πούμε; Ήταν τέτοιου τύπου, ήταν σαν πριγκίπισσα. Και ένα παιδί που είναι εντελώς διαφορετικό, είναι έντονο, εγώ ήμουν πάντα έντονο παιδί, κάτι τέτοιο το κοιτάζει με θαυμασμό».

Η ηθοποιός, συνεχίζοντας εξήγησε πως: «Μου στοίχισε πολύ η απώλειά της, γιατί τελείωσε οριστικά ένας μεγάλος κύκλος ζωής. Ήμουν πολύ τυχερή που την έχασα τόσο μεγάλη, ήταν 96 ετών. Από την άλλη για εμένα είναι μία καινούργια ζωή που ξεκινάει τώρα, χωρίς το παρελθόν.

Την έχασα πριν από 2 χρόνια και μου πήρε 1 χρόνο να κλείσω την “πόρτα”. Την φρόντιζα εγώ. Έπρεπε να κλείσει ένας κύκλος, για να ανοίξει ο επόμενος. Αυτό θέλει “σκάψιμο” βαθιά μέσα μας. Όλοι με την μητέρα έχουμε ιδιαίτερη σχέση. Ο θάνατος της μάνας είναι “σεισμός”, χάνεις το έδαφος κάτω από τα πόδια σου».

«Λατρεύω τα παιδιά»

Η Ελένη Κοκκίδου σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στο θέμα της μητρότητας με συγκλονιστικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνις είπε: «Εννοείται ότι έχω αγαπήσει, είχαμε προσπαθεί να πιάσουμε παιδί και εγώ είχα προβλήματα και δεν τα κατάφερα.

Θεωρώ ότι η γυναίκα επειδή είναι φτιαγμένη έτσι, το σώμα της και η βιολογία της, είναι ένα μικρός Θεός όταν μένει έγκυος και όταν θηλάζει ένα παιδί… Αυτό είναι ένα μαγικό πράγμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το έχω ζήσει. Δεν πειράζει, δεν το έζησα, λατρεύω τα παιδιά, λατρεύω τα παιδιά του αδελφού μου και όλα τα παιδιά του κόσμου, αλλά είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία για μία γυναίκα».