Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Πέρασα μια ελαφριάς μορφής επιλόχειο κατάθλιψη – Αν δεν είχα τον Γρηγόρη, δεν θα τα είχα καταφέρει

Enikos Newsroom

lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη βρέθηκε στο στούντιο του Happy Day για μια συνέντευξη με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Είμαι κουρασμένη και άυπνη, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Δεν έχω ζήσει κάτι πιο δυνατό και ουσιαστικό. Εγώ ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια και με τον Γρηγόρη είχαμε κοινούς στόχους, οπότε αυτό ήρθε πολύ άνετα. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή και μας ολοκλήρωσε ως ζευγάρι» περιέγραψε.

«Επειδή είχα ακούσει αρκετές ιστορίες από φίλες μου, είχα έναν φόβο με τον τοκετό. Τελικά όμως, γέννησα πάρα πολύ γρήγορα και δεν κατάλαβα τίποτα. Είχαμε πάρει μια φουσκωτή πισίνα την οποία είχαμε βάλει στην ταράτσα του σπιτιού μας. Μια μέρα είχα μπει στην πισίνα και άρχισα να έχω κάτι πόνους. Εκεί μάλλον μου έσπασαν τα νερά και μετά πήγα στο μαιευτήριο. Ήταν πολύ συνεργάσιμος ο μικρός, γέννησα πολύ γρήγορα», εξήγησε.

Η ίδια μοιράστηκε και τις δυσκολίες της περιόδου μετά τη γέννα. «Πέρασα μια ελαφριάς μορφής επιλόχειο κατάθλιψη. Τις πρώτες εβδομάδες που ήμουν με το μωρό στο σπίτι έκλαιγα γιατί έλεγα ότι δεν θα τα καταφέρω. Με είχαν πιάσει ενοχικά χωρίς λόγο. Για εμένα μέχρι στιγμής το πιο δύσκολο πράγμα είναι ο θηλασμός. Το προσπαθώ γιατί θέλω να υπάρχει αυτό το δέσιμο με το μωρό. Νιώθω ενοχές να σταματήσω τον θηλασμό αλλά το κυριότερο πράγμα είναι να είναι καλά η μαμά», εξομολογήθηκε.

«Ο ρόλος του άνδρα σε όλο αυτό, είναι πολύ σημαντικός. Αν δεν είχα τον Γρηγόρη, δεν θα τα είχα καταφέρει. Η ψυχολογία δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί δεν έχω χρόνο για εμένα. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να εμπιστευτώ» σχολίασε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παναγιώτης Γιαννάκης: Οι γονείς να δείχνουν τον δρόμο της πρόληψης στα παιδιά τους

Από σήμερα όλα τα ραντεβού των ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων αναρτώνται στην ΗΔΙΚΑ

Τι αλλάζει στο ΕΣΥ: Από σήμερα ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού στα νοσοκομεία

Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Επίτιμος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Βελτιωμένα μοντέλα συγκρούσεων βαρέων ιόντων αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για την πυρηνική ύλη του πρώιμου σύμπαντος

Τα 4 ζώδια που θα βρεθούν μπροστά σε μια τεράστια έκπληξη τον Οκτώβριο – «Σας περιμένουν ευχάριστες ανατροπές»
περισσότερα
09:19 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο βίντεο από το κρητικό γλέντι – Χορεύει με Αεράκη και Δανάη Παππά

Ένα νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ο Βασίλης Μπισμπίκης να παρευ...
02:35 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άγγελος Πυριόχος για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ήθελε να κάνει ένα μιούζικαλ τη ζωή της»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
01:35 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Τσαγκρινού: «Από την ημέρα που πήγε ο γιος μου σχολείο έχει αλλάξει όλη μου η ψυχολογία»

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν καλεσμένη το πρωί της Τρίτης (30/9) η Έλενα Τσαγκρι...
22:40 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μισέλ Φάιφερ: Αποκάλυψε ότι έγινε για πρώτη φορά γιαγιά

Γιαγιά για πρώτη φορά έγινε η Μισέλ Φάιφερ. Η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός αποκάλυψε το χαρμόσυνο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης