Γρηγόρης Μόργκαν – Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους στα Χανιά – «Το πρώτο μας αληθινό ταξίδι ως οικογένεια»

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης Μόργκαν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από τις διακοπές που πέρασε με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον γιο τους στα Χανιά. Το ζευγάρι φαίνεται να έζησε όμορφες στιγμές στο μέρος όπου παντρεύτηκαν το περσινό καλοκαίρι, το οποίο έχει ξεχωριστή σημασία για εκείνους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Γρηγόρης Μόργκαν έγραψε: «Το πρώτο μας αληθινό ταξίδι ως οικογένεια. Κουραστικό, λίγο τρομακτικό, αλλά γεμάτο ομορφιά και πληρότητα. Περάσαμε μέρες με αλάτι και ήλιο, σερφάραμε, φάγαμε στα αγαπημένα μας ταβερνάκια και μοιραστήκαμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα. Επισκεφθήκαμε το σπήλαιο όπου παντρευτήκαμε, αυτή τη φορά όμως όχι μόνοι, αλλά με το παιδί μας. Τα Χανιά είναι ο τόπος που σε γνώρισα, Ευρυδίκη, και κάθε επιστροφή εδώ είναι μια υπενθύμιση ότι η αγάπη μας μεγαλώνει και μας ταξιδεύει πιο μακριά απ’ ό,τι φανταζόμασταν».

Σε πρόσφατο Insta Story, ο Γρηγόρης Μόργκαν είχε δημοσιεύσει ένα τρυφερό βίντεο με τον γιο τους να ξεκουράζεται στην κούνια του. Στο σύντομο στιγμιότυπο, το μωρό απολάμβανε τη χαλάρωση, με τα μικρά του ποδαράκια να τραβούν την προσοχή. «Χαλάρωση», ήταν η λέξη που συνόδευσε την ανάρτηση.