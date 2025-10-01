Eurovision: «Κάθε αρένα είναι σημαντική», δηλώνει ο πρόεδρος του Ισραήλ – Oι χώρες καλούνται να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό

Το μέλλον της συμμετοχής του Ισραήλ στον επερχόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, τον Μάιο, προκαλεί συζητήσεις και ανησυχίες στους πολιτικούς κύκλος, με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να προειδοποιεί για κινδύνους που ξεπερνούν τα όρια του μουσικού διαγωνισμού.

«Η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision είναι σημαντική», τόνισε ο Χέρτζογκ σε συνέντευξή του στο KAN Reshet Bet, αναφερόμενος στην ανακοίνωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), που διοργανώνει την Eurovision, προγραμματίζει έκτακτη γενική συνέλευση τον Νοέμβριο για να ψηφίσουν τα μέλη της αν το Ισραήλ θα μπορέσει να συμμετάσχει.

Οι εκκλήσεις για αποκλεισμό του Ισραήλ έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ο Χέρτζογκ, ωστόσο, προειδοποίησε: «Έχω δει επικίνδυνες διαδικασίες που ξεκινούν με την Eurovision και καταλήγουν αλλού. Η απονομιμοποίηση του Ισραήλ και η προσπάθεια να μας αποκλείσουν από κάθε πιθανή αρένα είναι κινήσεις σχεδιασμένες να μας αποδυναμώσουν. Ξεκινά με την Eurovision αλλά φτάνει σε θέματα ζωτικής σημασίας για εμάς. Κάθε αρένα είναι σημαντική».

Οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν αν συμμετάσχει το Ισραήλ.

«Αν το Ισραήλ είναι εκεί, εμείς δεν θα είμαστε», δήλωσε η Ναταλίγια Γκορσκάκ, πρόεδρος του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού RTV Σλοβενίας.

Αντιθέτως, η Δανία ανακοίνωσε ότι δεν θα υποστηρίξει τον αποκλεισμό του Ισραήλ κατά την ψηφοφορία της EBU τον Νοέμβριο.

Έκτακτη συνεδρίαση

Η EBU επαναλαμβάνει ότι η Eurovision δεν είναι πολιτική εκδήλωση, προσθέτοντας ότι οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και όχι κυβερνήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια ο διαγωνισμός έχει προσελκύσει διαμαρτυρίες και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης στη Γάζα.

Σε επιστολή προς τα μέλη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ Κούντσι, τόνισε ότι «δεδομένου ότι η ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά μια τόσο διχαστική κατάσταση», το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε ότι «απαιτείται ευρύτερη δημοκρατική βάση για την απόφαση».

Η EBU περιγράφει τη συνεδρίαση ως «γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά», όπου τα κράτη-μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει ή όχι.

Εκπρόσωπος του γερμανικού SWR δήλωσε ότι «υποστηρίζει τη διαδικασία διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει» με στόχο «μια καλά θεμελιωμένη και βιώσιμη συμφωνία που να ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της EBU».

Το δημόσιο κανάλι του Ισραήλ, KAN, τόνισε ότι η πιθανή ακύρωση της συμμετοχής του Ισραήλ «θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις για τον διαγωνισμό και τις αξίες που πρεσβεύει η EBU».

Ο Χέρτζογκ αναφέρθηκε και στις εκκλήσεις ορισμένων υπουργών, όπως του υπουργού Επικοινωνιών, Σλόμο Καρχί, να κλείσει το KAN. «Έχω τεράστιο σεβασμό για το KAN. Υπάρχουν φωνές που με ανησυχούν. Η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι τόσο σημαντική – επιτρέπει τη διαφορετικότητα απόψεων, χωρίς μεροληψία, και δίνει σε όλους τη δυνατότητα να ακουστούν. Είμαι μεγάλος υποστηρικτής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και γι’ αυτό ανησυχώ όταν υπάρχει λόγος και δρω όταν χρειάζεται».

Η Eurovision προγραμματίζεται να διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο.

Με πληροφορίες από: Sky News, Jerusalem Post