Ανοιχτή κάμερα «πρόδωσε» Τούρκο δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο: «Δεν πήραμε τίποτα από τις ΗΠΑ»

Ο ανταποκριτής του τουρκικού δικτύου NTV στην Ουάσιγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από δηλώσεις του που καταγράφηκαν σε βίντεο από το πρακτορείο Associated Press κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με άλλο μέλος του Τύπου.

Το περιστατικό συνέβη παράλληλα με τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Στο βίντεο, ο Γκιουνάι ανέφερε: «Δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα @@@@@ μας. Υπάρχει τεράστια σύγκρουση μέσα. Παίζουν ένα τεράστιο παιχνίδι εναντίον του Χακάν Φιντάν. Ο Φιντάν παίζει εναντίον του Αλμπαϊράκ. Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ του Μπιλάλ [σ.σ. γιος του Ερντογάν], του γαμπρού και του Χακάν Φιντάν».

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay’ın konuşması AP kamerasına yakalandı: Hiçbir s*kim alamadılar, yani biz bir şey alamadık. Biz aldık ama babayı aldık. Hakan Fidan’ın üstüne oynuyorlar. Bilal, damat, Hakan Fidan kavgası var. Üç ekibin kavgası. pic.twitter.com/LCKfpvGuGv — World of Türkiye (@worldofturkiye) September 30, 2025



«Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ τριών ομάδων», τόνισε.

Ο Χουσεΐν Γκιουνάι φαίνεται να έχει κλείσει τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X μετά το περιστατικό.