Ανοιχτή κάμερα «πρόδωσε» Τούρκο δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο: «Δεν πήραμε τίποτα από τις ΗΠΑ»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ανοιχτή κάμερα «πρόδωσε» Τούρκο δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο: «Δεν πήραμε τίποτα από τις ΗΠΑ»

Ο ανταποκριτής του τουρκικού δικτύου NTV στην Ουάσιγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από δηλώσεις του που καταγράφηκαν σε βίντεο από το πρακτορείο Associated Press κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με άλλο μέλος του Τύπου.

Το περιστατικό συνέβη παράλληλα με τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Στο βίντεο, ο Γκιουνάι ανέφερε: «Δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα @@@@@ μας. Υπάρχει τεράστια σύγκρουση μέσα. Παίζουν ένα τεράστιο παιχνίδι εναντίον του Χακάν Φιντάν. Ο Φιντάν παίζει εναντίον του Αλμπαϊράκ. Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ του Μπιλάλ [σ.σ. γιος του Ερντογάν], του γαμπρού και του Χακάν Φιντάν».


«Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ τριών ομάδων», τόνισε.

Ο Χουσεΐν Γκιουνάι φαίνεται να έχει κλείσει τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X μετά το περιστατικό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: 4 εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις και 72.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Νόσος Αλτσχάιμερ: Τα πρώτα σιωπηλά συμπτώματα που μπορεί να περάσουν απαρατήρητα

Απεργία: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς- Τι ισχύει για πτήσεις, ταξί και πλοία

Άνοιξε η εφαρμογή TaxCalc: Πόσα κερδίζετε στον μισθό σας με τις φοροελαφρύνσεις – Δείτε παραδείγματα

Η Microsoft προειδοποιεί τους χρήστες Windows – Όλες οι ενημερώσεις σταματούν αν κάνετε αυτό

Άνδρας «πούλησε το αυτοκίνητό του» πιστεύοντας πως έρχεται το τέλος του κόσμου – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:20 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Λευκός Οίκος: «Οι Δημοκρατικοί έβαλαν λουκέτο στην κυβέρνηση» – Κάμαλα Χάρις: «Αυτό είναι το shutdown των Ρεπουμπλικανών»

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπήκε σε αναστολή λειτουργίας τα...
09:43 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τον σεισμό των 6,9 βαθμών – Οι διασώστες αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε ...
09:13 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: 9 νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην Οδησσό – Βίντεο από δραματικές στιγμές διάσωσης

Η Οδησσός θρηνεί τα θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη και την ευρύτερη περιοχ...
09:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Μόναχο: Εκρήξεις και πυροβολισμοί – Ένας νεκρός σε παγιδευμένο σπίτι με εκρηκτικά

Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στη βόρεια πλευρά του Μονάχου, στη Γερμανία, όπου βρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης